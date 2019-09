La reunión de las obras regionales entre Adrián Barbón y Ábalos decepciona a Oviedo

Todos los partidos con representación municipal, a excepción del PSOE mostraron hoy su malestar, ante lo que consideran una falta de compromisos para Oviedo en la reunión mantenida el lunes en Madrid por el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el ministro en funciones de Fomento, José Luis Ábalos.

El alcalde, el popular Alfredo Canteli, se confesó "un poco desencantado" y "descolocado" con el resultado del encuentro, en el que asegura haber "echado de menos la palabra Oviedo". No obstante, mantiene su "confianza" en Barbón y en que las obras de la ciudad, fundamentalmente la Ronda Norte, y la ampliación del puente de Nicolás Soria salgan adelante.

El concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta (Ciudadanos), lamentó que, tras el encuentro del lunes, "no se ha especificado si se han alcanzado acuerdos respecto a fechas o plazos". El edil naranja aseguró que no tienen "ninguna información" respecto a la obra Nicolás Soria, algo que, tal y como reconoció, "inquieta" al equipo de gobierno, que sigue confiando en que las obras comiencen este año, como prometió Ábalos en campaña. Respecto a la Ronda Norte, Cuesta afirmó que si, finalmente, la solución que decide Fomento es el túnel bajo el Naranco se trataría de lo que tanto PP como Ciudadanos "defendieron desde el principio", por lo que, indicó el concejal, "no tenemos el más mínimo problema con ese asunto".

Como portavoz del PSOE, Wenceslao López, valoró especialmente el compromiso de mejorar el ferrocarril de proximidad. "Oviedo es el primer beneficiado de cualquier acción con vocación metropolitana y regional. porque somos capital y estamos en el centro de la región. El impulso de la red de cercanías es básico para ganar conectividad y mejorar la movilidad de toda el área central", subrayó el dirigente socialista. A su juicio, la reunión deja, además "la constatación de que Fomento está cumpliendo" con Oviedo. "Hace menos de un año, el Ministro visitó el Ayuntamiento y nos dijo que el desdoblamiento de Nicolás Soria comenzaría en 2019 y que se culminarían los estudios previos para la Ronda Norte. Ambas cosas siguen el calendario previsto y, por fin, Oviedo contará con dos infraestructuras pendientes hace décadas", indicó.

Ana Taboada (Somos) considera que Barbón y Ábalos realizaron un "acto de postureo más a los que nos tienen acostumbrados los socialistas". "Oviedo no está en la agenda del PSOE, ni lo ha estado nunca, su programa electoral es una larga lista de incumplimientos históricos con el concejo y lo que nos presenta ahora, como toda suerte de compromiso, es un preestudio del estudio de impacto ambiental de la Ronda Norte que propone como gran solución a los problemas de tráfico de la zona Oeste perforar con un túnel el monte Naranco", indicó Taboada, antes de acusar de "cómplice del desastre" a Wenceslao López, "que se comprometió con sus anteriores socios de gobierno a incluir en las alternativas la vía rápida de La Pixarra con el pinchazo en la AS-II y, al final, nada de nada. Como sucedió con la negociación de La Vega, en este asunto el PSOE también mintió a la ciudadanía".

Cristina Coto (Vox) criticó los "anuncios publicitarios propios de campaña electoral". A su juicio, es "un escándalo que el Ministerio de Fomento ni haya hecho referencia a cómo será la infraestructura de la Ronda Norte, cuanto costará y los plazos, lo que da al traste con todo deseo de esperanza realista".