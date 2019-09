Dos carrozas sufrieron desperfectos al engancharse en Santa Cruz

La primera en "enganchar" fue la de la SOF. Coronada por una gran gaita sostenida por dos "titanes" vestidos con montera picona y faja, la altura no daba para superar el semáforo de la confluencia con Cabo Noval. Parón de la carroza, descarrile momentáneo y hasta necesidad de subir a un operario a picar y romper la cabeza del gigante para que aquello librara, mientras en la acera, todo móviles, el público gritaba: "No, la cabeza no".

No fue la única. La carroza de Gascona, quizá prevenida, intentó librar aproximándose a la margen derecha de la calle y topó con la farola isabelina. El rapaz que llevaba el tractor no lo tenía claro, pero al final tiró y tiró mientras "Los Gascones", dentro de la carroza, encadenaban roclk'n'roll de gaita y culete y logró librar con ovación del público y dejándose una de las botellas de forespán. "La culpa", decía Nieves Rueda, ovetense pero residente en Sahagún de Campos, "no es de los tractoristas, ellos lo hicieron bien, es de la organización".

En un desfile tan largo (marcharon 2.200 personas, once carrozas y un total de 25 agrupaciones de música y baile) siempre suceden cosas así. Y también otras indisposiciones. Uno de los cubanos sufrió una suerte de lipotimia y también necesitó agua, zumo, galletas y una recuperación casi milagrosa. Otro golpe de calor tumbó a dos ecuatorianos. El problema fue que esos inconvenientes fueron rompiendo el ritmo, hasta el punto de que en Santa Susana, después de veinte minutos sin ver pasar a nadie, pensaron que las carrozas ya habían acabado y que en vez del más largo había sido el más breve de la historia. Pero no.

Entre las novedades de este año, hubo una curiosidad. La carroza de Oviedo llevaba una reproducción del edifico del termómetro, y verlo desplazarse por Uría hasta pasar junto a su correlato real provocó también una interesante ilusión óptica, cierta sensación de irrealidad.

Todo en el Día de América tiene ese poso mágico, irracional y con su punto de delirio. Después de todos ellos comienza otro desfile. Mucho más real y de eficacia probada, el ejército de barredoras de la contrata de limpieza del Ayuntamiento de Oviedo y sus correspondientes operarios. Ellos cerraron las carrozas. Silenciosos, sin aplauso, sin confeti.