En la visita semanal a la casa de nuestros abuelos, a mi hermano y a mí nos ponían de espaldas a la pared y con un lápiz señalaban en el marco de la puerta nuestra altura. Aquellas marcas de grafito eran una metáfora diáfana y accesible del crecimiento. San Mateo es ese marco de la puerta que nos devuelve la medida de nosotros mismos. Porque crecemos, cambiamos y desaparecemos, pero San Mateo permanece. Como testigo.

Mis primeros conciertos fueron en la terraza de mi casa: desde Pedro Masaveu se oían perfectamente las actuaciones de las pistas de San Llázaro y recuerdo el sonido atronador de helicóptero que precedía al concierto de "Siniestro Total" o la impotencia de escuchar en la distancia a "Mecano" presentar un disco ("Descanso dominical") que yo tenía en cassette. Aún me quedaban años de ser mero espectador de la fiesta, pues no empecé a formar parte activa de ella hasta los 17, cuando nos juntábamos, como calentamiento previo a la bajada al centro, en la entrada del IES Doctor Fleming, justo enfrente de nuestro instituto (El Aramo), para beber un mejunje formado a base de vino perronero y refresco de naranja, que denominanos de manera pretenciosísima "kalimotxo intelectual", impelidos por nuestras ínfulas culturalistas y por el visionado reiterado de "Amanece que no es poco". El tiempo convierte, una vez más, lo solemne en autoparódico, pero hay algo que no cambia desde aquel Pablo Texón hasta el actual: adorar San Mateo y preguntarse por su esencia, su peculiaridad.

Como todas las fiestas populares, como todas las fiestas de(l) pueblo es una actividad interclasista (tanto puedes ver a un liberal bebiendo un mojito en el Rincón Cubano como a un susanista comiendo un bocata en La Guinda) e intergeneracional (el epítome de esta característica lo viví en el concierto de "Deep Purple" -plaza de toros, 1998- con "Buenas Noches Rose" de teloneros ¡y Jon Lord a los teclados!, donde vi a una familia compartir un cigarrillo de marihuana, padres e hijos en floral comunión...), pero todo esto (interclasismo e intergeneracionalidad) es común en cualquier festejo, conque, si continuamos en la búsqueda de la seña de identidad de San Mateo, hay que apelar a otra característica y yo me quedo con la septembridad, término que, por cierto, me acabo de inventar.

San Mateo es septiembre y eso lo define como una prórroga del verano, como un rito de paso hacia el arduo periodo laboral. Los carbayones solemos recurrir a cierto proselitismo al afirmar, no sin razón, que "lo que más presta ye salir de semana" y ahí es donde la septembridad arrumba nuestras ilusiones, pues la conciliación vida laboral-vida mateína se puede convertir en infernal.

Claro que, gracias a sacrificar horas de sueño, pude vivir mi anécdota favorita de San Mateo: frente al Rincón Cubano, Raúl (sí, el músico de aniñada cara y desparpajo rítmico) sacó a bailar (y perdonen por la horrenda expresión) a mi amiga Carmen, quien llevaba en la solapa la célebre pegatina de la bandera tricolor. Raúl, al tiempo que, desaforado, movía sus caderas, le preguntó qué representaba esa pegatina. Ella contestó que era la bandera de la República, a lo que el creador de "Sueño su boca" replicó con estimable sinceridad: "Ah, es que yo de Geografía no tengo ni idea".

Llega otro San Mateo, hacemos otra marca en la pared, pero estos días pretendo descrecer unos años y que el niño que iba de la mano de sus padres a escuchar a Joan Manuel Serrat a la plaza de la Catedral sea el mismo que ahora lleva a su hija en brazos al concierto de "Petit Pop".