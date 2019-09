"Me insultó muy agresivo", dice el acusado de apuñalar al policía en Salsipuedes

"Me dijo que era un maricón de mierda y que mi mujer era una puta, entonces me fui y luego ya no me acuerdo de más". Es el relato del hombre natural de Villalpando (Zamora) detenido la mañana del domingo por apuñalar a las siete de la mañana en la calle Salsipuedes al policía fuera de servicio Iván Rodríguez-Zapico. El acusado quedo ayer en libertad con cargos por un delito de lesiones graves tras declarar ante el Juzgado de instrucción número 2 de Oviedo. A la salida se mostró arrepentido de lo sucedido y lamentó el posible daño ocasionado a su familia. "Soy buena gente", proclamaba.

El zamorano explicó cómo el pasado sábado se desplazó hasta Asturias con su novia para disfrutar de una jornada de senderismo por el parque de Redes. Luego se fueron a cenar por Gascona y continuaron la fiesta por las casetas del Bombé y el Antiguo. Ella se fue al hotel pronto, pero él continuó de fiesta con otro hombre.

El investigado sostiene que los problemas comenzaron al encontrarse con el agente en un conocido local de la ciudad. "Empezó a encararse conmigo, le dije en broma que 'España es Asturias y lo demás tierra conquistada' y se puso muy agresivo", rememora. Luego, según indica, se fue al hotel y no recuerda nada más. "Solo sé lo que me contaron, que mi novia trató de retenerme", relata, garantizando que no recuerda la agresión.

El presunto agresor confía en poder aclarar lo sucedido en el juicio, pero se alegra porque finalmente la víctima se encuentra ya en casa. "Al principio me decían que estaba más para allá que para acá", cuenta sobre una situación que, según explicó, le hizo más amarga su estancia en los calabozos.