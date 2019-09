Oviedo quiere lograr La Vega gratis o "al menor coste posible" y apunta al alquiler

El concejal de Economía, Javier Cuesta (PP), desveló ayer las líneas maestras de la estrategia que pretende seguir el gobierno municipal respecto a la antigua fábrica de armas de La Vega. La intención es iniciar una negociación con Defensa "desde base cero" una vez que se forme el nuevo ejecutivo central tras las elecciones de noviembre, con el objetivo de lograr la parcela gratis o al mínimo coste posible, lo que complica la opción de la compra prevista por el tripartito. Aunque no dio ninguna fórmula por cerrada, Cuesta citó la posibilidad de negociar un alquiler, la opción elegida por La Coruña para tener disponible su fábrica de armas de cara al desarrollo de un polo tecnológico.

La idea del tripartito pasa por implicar a las administraciones regional y central en lo que denominó como un "proyecto consorciado" para "recuperar y actuar sobre esos terrenos sin coste o al mínimo posible". En consecuencia, se trataría de evitar una negociación de compra que supusiera un fuerte desembolso por unos solares que, según Javier Cuesta, "son patrimonio de la ciudad". La última estimación del Ministerio de Defensa, basada en la valoración catastral del espacio de 44 millones de euros, elevaba el precio por encima de los 40 millones.

La decisión de emprender la negociación desde "base cero" se adopta, según explicó Cuesta, a la vista de que las gestiones llevadas a cabo por el exalcalde socialista no habrían supuesto avance alguno. "Lo único que hay documentado es un protocolo que no tiene validez jurídica alguna y que, según el informe del secretario, no pasa de ser una mera declaración de intenciones", indicó Javier Cuesta. Además, el edil de Economía criticó que el ahora portavoz municipal del PSOE no logró el nivel de interlocución política en Defensa que hubiera permitido negociar una operación beneficiosa para la ciudad. "Su interlocución fue con alguien del tercer nivel de la Administración para abordar un precio de venta", indicó el concejal. En todo caso, y a la vista de la indefinición política a nivel nacional, el gobierno ovetense se toma el asunto de La Vega con calma. Eso sí, una vez que se inicie la nueva negociación, espera contar con la complicidad del ejecutivo autonómico. Así se lo pidió el alcalde, Alfredo Canteli (PP), al presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, en su primera reunión institucional

Somos

También se refirió ayer a la situación de La Vega Ana Taboada, que se decanta por la compra antes que por otras fórmulas alternativas como puede ser el alquiler . Para la portavoz municipal de Somos, "no está acreditada la descontaminación de los terrenos y la catalogación hay que hacerla sí o sí". A su juicio, esos trámites, sumados a "la necesidad de rehabilitación de los espacios", hacen que, al final, los terrenos "valgan menos". Además, para Taboada, "hay que tener en cuenta los costes de urbanización, respetando el paso del Camino de Santiago y la Vía de la Plata", "Todo esto va a suponer que el coste que pueda establecer finalmente Defensa sea mínimo, por lo que parece más sensato apostar por la compra", indicó.

"Lo que tiene que hacer el equipo de gobierno bipartito de Oviedo es ponerse ya a trabajar en estas valoraciones y pedir al Ministerio de Defensa que proceda a la descontaminación del espacio y que no deje que se degrade más", sentenció Ana Taboada, que reclama mayor agilidad al actual ejecutivo y también critica abiertamente como llevó este asunto durante el anterior mandato su exsocio socialista Wenceslao López.