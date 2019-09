La ópera, la medicina y el deporte asturianos pierden a su gran valedor, Jaime Martínez

El teatro Campoamor enmudeció ayer, pero fue solo durante unos instantes, durante el minuto de silencio que guardaron el reparto y los músicos que ensayaban la ópera "Rinaldo". Lo hicieron en homenaje a Jaime Martínez González-Río. El que fuera presidente de la Ópera de Oviedo falleció ayer a los 77 años de edad. "La música sigue", como le hubiese gustado al fallecido. Esa era la actitud de su equipo, del que durante quince años le acompañó en la Ópera de Oviedo y que ayer quedaron huérfanos. Las lágrimas y el dolor arrasaron los rostros y los corazones, pero quienes acudieron al tanatorio de Los Arenales a arropar a la familia de Martínez sabían que la música debe sonar ahora más que nunca, debe hacerlo por él y para él. "Me voy al teatro, la música sigue, nos quedamos con su ejemplo". Patricia Cuesta, responsable de coordinación artística de la Ópera de Oviedo, esbozaba una sonrisa entre un inmenso dolor a la puerta del tanatorio. Había que seguir adelante. Tan es así, tal era su actitud y el cariño por los suyos que un día antes de su muerte envió algunos mensajes de despedida a sus colaboradores más queridos. Hasta el último día estuvo al corriente de lo que sucedía en la Temporada de Ópera, leyendo las páginas de este periódico y pidiendo información sobre la marcha de los ensayos y las funciones. "Estaba muy contento por cómo había salido 'El ocaso de los dioses'", aseguraba ayer Juan Carlos Rodríguez-Ovejero, actual presidente de la Fundación Ópera de Oviedo. Su fortaleza quedó patente hace poco más de un mes cuando la enfermedad le dio un duro golpe y Martínez entró en coma, y cuando ya se temía lo peor, despertó y sacó fuerzas para seguir adelante.

La muerte de Jaime Martínez fue un golpe tremendo para los amantes de la ópera, pero también para la medicina, profesión que ejerció durante toda su vida, y para el deporte. Martínez era un reputado neumólogo y presidió el Oviedo Rubgy, otra de sus pasiones. Las palabras de despedida se repetían ayer como una letanía. "Nadie puede decir nada malo de Jaime", repetía Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias, que enlazaba "sus obras como médico, deportista y al frente de la ópera hablan por sí solas". Lo mismo dijo el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, quien reconocía estar "tocado" por la perdida "de una persona muy importante para Oviedo". Canteli mostró su apoyo a la propuesta popular surgida ayer poco después del fallecimiento de que Martínez tenga calle en la ciudad.

El presidente del Colegio de Médicos de Asturias, Alejandro Braña, coincidió en que "con Jaime Martínez desaparece un ser humano excepcional, que fue un ejemplo para todos los médicos asturianos". En su faceta de médico lo conoció también Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, que precisamente ayer hizo pública la concesión de la medalla de oro de la Cámara a la Fundación Ópera de Oviedo. "Estamos consternados", dijo Paniceres. "Esa medalla es de Jaime", insistía Rodríguez-Ovejero.

A las condolencias se sumó el teniente de alcalde, Nacho Cuesta, que ayer despidió a "un hombre al que esta ciudad le debe muchísimo". Lo mismo apuntaron el concejal de Cultura, José Luis Costillas, y su antecesor en el cargo, Roberto Sánchez Ramos, que recordaba cómo siendo edil se sentaba en el palco contiguo al de Martínez y este le pedía que le ayudase a vitorear a los cantantes.

La familia estuvo ayer en todo momento arropada por compañeros y amigos del fallecido. "Es reconfortante ver cómo y cuánto le quería la gente", decía Carla, una de sus hijas, de las que con tanto orgullo hablaba en vida el fallecido. Su esposa, Susan Schmickrath, recibió ayer todo ese cariño que Jaime Martínez había entregado a su ciudad.

El expresidente de la Ópera de Oviedo fallecía, arropado por su familia, pasadas las dos y media de la tarde en el Centro Médico, donde había desempeñado en los últimos años su tarea profesional. Jaime Martínez, reconocido por sus compañeros como uno de los mejores facultativos de España, tenía dos pasiones, el rugby y la ópera, y por encima de todo su ciudad, Oviedo. Fue el hombre que convirtió la temporada de ópera de Oviedo en lo que es hoy en día, una de las más reconocidas de España. Llegó a la presidencia de la temporada ovetense en 2003 y la abandonó en 2018.

Discreto, cariñoso y gran conversador, Jaime Martínez había superado un cáncer de laringe en 1999. "Luchó mucho, lo pasó muy mal", recordaba el exdirectivo de la ópera de Oviedo y de Liberbank Ignacio Martínez. El fallecido, gran conversador, llegó a temer en aquel momento por su vida. Fue él mismo, como doctor, quien se dio cuenta de que algo no iba bien. Era jefe de Neumología del Hospital Central Universitario de Asturias (HUCA) y estaba en un congreso en San Diego (Estados Unidos). Al afeitarse notó un bulto en el cuello. Fueron sus propios compañeros los que le trataron y su familia la que le dio fuerzas para salir adelante. Le robó 20 años a la enfermedad, pero ahora no pudo con ella. Con lo que no podrá su muerte es con el recuerdo imborrable, el de una persona que luchó por una sociedad mejor, más culta y más sana. Hoy se le despedirá en la iglesia de los Carmelitas a las 17.00 horas y la música seguirá sonando.

El Campoamor no será lo mismo sin la figura de Jaime Martínez en cada una de las representaciones operísticas, pero su legado permanecerá en la memoria de todos.