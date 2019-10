"Hay gente que mataría por un 'like'", dice el exjefe de las redes sociales de la Policía

Tener mucha presencia y buena fama en las redes sociales es positivo, pero para las empresas no sirve de nada si no consiguen transformar esa audiencia en clientes. Esa es una de las premisas con las que el exjefe de las redes sociales de la Policía y ahora dirigente de los perfiles de la multinacional Iberdrola, Carlos Fernández Guerra, participa hoy en un encuentro sobre transformación digital organizado por Oviedo Emprende en la Escuela de Minas, a partir de las diez de la mañana. En el mismo, advertirá de "los riesgos de las redes sociales si no se usan con coherencia e inteligencia" y también explicará su opinión sobre los problemas de "la búsqueda de los 'likes' (me gusta) a lo loco".

Fernández Guerra es uno de los platos fuertes de una jornada que reúne a cuatro de los mayores expertos en digitalización empresarial del país. Junto a él, estará también el "comunity manager" de Estrella Galicia, Juan José Delgado, la dirigente en España de la herramienta de posicionamiento en buscadores web, Sistrix, María José Cachón, y el cofundador del proyecto Sisube, creado para impartir formación sobre posicionamiento en las redes, Álex Mateo.

El que fuera artífice de convertir la cuenta de Twitter de la Policía Nacional en referente internacional aprovechará para desgranar alguna de las claves de aquel éxito, ahora aplicadas desde su posición en la empresa privada. "Allí aprendí a dejar de lado el ombliguismo, a no mirarse tanto hacia adentro, sino a pensar en que era lo que quería la audiencia", apunta sobre una forma de comunicar de manera "útil e informal" que dio gran popularidad a los perfiles oficiales del cuerpo.

Entre los problemas detectados por Fernández Guerra en el uso de las redes sociales está el "todo vale" con tal de conseguir seguimiento de los perfiles. "Hay gente joven que mataría por un 'like' sin importarle como conseguirlo", subraya el experto en marketing digital, convencido de la necesidad de crear una cultura de mayor autocontrol. "Igual que a los medios de comunicación se les exige unas condiciones de rigor tiene que haber unas reglas también en las redes", sostiene el supervisor supremo de los contenidos de las redes de Iberdrola.

En lo que respecta al impacto de medios como Twitter o Facebook para la empresa española, considera indispensable buscarse un hueco en los mercados con estas herramientas, pero ve clave para ello traducir la presencia en los medios en formas de ingresos. "Por buena reputación que tengas, el reto siempre es convertir esa imagen en clientes y suscripciones", indica para seguidamente apuntar hacia la "adaptación continua a los cambios", como el eje central para que las compañías lleguen a tiempo a las próximas paradas del viaje hacia la digitalización.

Emprendedores

La jornada está dirigida especialmente a empresarios y emprendedores asturianos que, en los últimos días, se han inscrito hasta completar el aforo de una serie de charlas pensadas para tomar nota de la vanguardia llevada por las grandes empresas para adaptarse a cambios inminentes como la incorporación de la tecnología 5G. "Será un avance hacia una tecnología más conectada e inteligente", predice el responsable de las redes de Iberdrola.