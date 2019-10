Canteli la lía con los Premios Princesa y el encierro de Vesuvius: "Que se manifiesten en otro momento"

Las declaraciones del Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, han vuelto a generar una amplia polémica, esta vez, a cuenta del encierro en la Catedral de tres trabajadores de Vesuvius y de la celebración de los Premios "Princesa de Asturias" en la capital. Ayer, durante la celebración del Desarme en Madrid y en declaraciones a la TPA, Canteli, ante una pregunta directa sobre si temía la repercusión del encierro en la ceremonia, replicó "que se manifiesten en otro momento, no es el mejor día para manifestarse".

El regidor ovetense no citó, no obstante, en su respuesta a los trabajadores de Vesuvius, y fuentes municipales aclararon posteriormente que sus declaraciones se referían a las movilizaciones contra la monarquía que suelen celebrarse en la plaza de Trascorrales durante la ceremonia de entrega en el Campoamor, y no al conflicto de Vesuvius. Para zanjar la polémica, el Alcalde ya ha anunciado a los trabajadores encerrados que se reunirá mañana sábado con ellos.



La transcripción íntegra de la polémica declaración es la siguiente:

Periodista:-No sé si teme que el encierro de los trabajadores de Vesuvius€

Canteli:-Yo solo puedo pedir respeto, mucho respeto. Hay que respetar a la Familia Real. Poco más puedo decir. Las manifestaciones no las autoriza el Ayuntamiento ni las puede prohibir el Ayuntamiento. Las autoriza la Delegación del Gobierno. ¿Qué pido a la gente? Que se manifiesten en otro momento. Asturias ese día se asoma al mundo. Y creo que eso ayuda muy poco a la imagen que podemos dar en Oviedo. Yo les pido que respeten, simplemente. Los ideales€ Cada uno tenemos un pensamiento y hay que respetarlo. Pero no es el mejor día para manifestarse.