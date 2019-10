De vacaciones indefinidas en Oviedo para buscar a su perrita perdida

La francesa Aurore Rusznyak lleva dieciséis días en Oviedo buscando a su perrita "Skelly". La perdió en la Senda Verde cuando acababa de estacionar la furgoneta cerca de Latores para hacer un alto en el camino en su viaje a Portugal. Fue un visto y no visto. El animal, una perra mestiza de color marrón oscuro, tamaño mediano y con un collar rojo, pareció esfumarse de repente en cuanto abrió la puerta del vehículo.

Aurore, de 30 años, no tenía pensado quedarse más de un día en la capital asturiana. Su intención era parar en diferentes localidades cada día hasta llegar al país luso para descansar una temporada y aprender portugués. Suele hacer viajes largos, de varias semanas e incluso meses, tras ahorrar dinero el resto del año trabajando de camarera en Francia. "Skelly" la acompaña desde hace doce años. "Es parte de mi familia. No me voy sin ella", dice la joven en un correcto español.

La chica durmió en la furgoneta hasta el viernes aparcando aquí y allá mientras repartía fotografías de su mascota y un número de teléfono de contacto. Muchas personas le están ayudando desde entonces. Especialmente Bárbara Melón, que vive en la parroquia de Latores y le ha abierto las puertas de su casa a Aurore para comer y asearse diariamente. "No hace más que buscar a su mascota día y noche. No le preocupa en absoluto volver a su país e incluso acaba de alquilar una habitación para estar más cómoda", explica.