El enésimo robo de un coche aparcado en la calle genera alarma en La Corredoria

A los vecinos de La Corredoria les cuesta dormir tranquilos. Sobre todo, a los que dejan el coche en la calle por las noches, pues continúa la oleada de robos en garajes y también al aire libre. El último episodio tuvo lugar en la madrugada del sábado cuando unos cacos forzaron la puerta de un turismo estacionado en la calle Arroyo Vaqueros pasadas las doce de la noche y lo abandonaron cinco horas después, sobre un paso de peatones de Lugo de Llanera, después de utilizarlo para reventar tragaperras de bares de la zona y burlar un control de la Guardia Civil.

Todo ocurrió sin que el propietario del vehículo se diera cuenta de nada. "Dejé el coche sobre las once o las doce aparcado y por la mañana fui al gimnasio. Luego recibo una llamada de la Guardia Civil y me dicen que mi coche apareció en medio de Llanera", relata Arcadio Cordero. Admite que no las tenía toda consigo tras el aumento de robos de las últimas fechas. "Hace unos días comenté con mi mujer que debíamos plantearnos comprar una cochera viendo la que estaba cayendo", explica.

Fueron unos vecinos de Llanera los que encontraron el coche mal aparcado en una céntrica calle de Lugo. Todo apunta a que los cacos pudieron dejar el vehículo allí para continuar su huida a pie ante el temor a ser pillados. En torno a la una de la madrugada estuvieron cerca de caer al encontrarse un coche de la Guardia Civil en la principal rotonda de conexión entre Lugones y La Fresneda. "Tomaron la glorieta en sentido contrario para huir sin que les diesen el alto", relata el afectado que le comentaron fuentes de la investigación.

El móvil del robo no era otro que utilizar el turismo para asaltar las tragaperras de establecimientos hosteleros durante su horario de cierre. La prueba clara es la aparición en la parte trasera del coche de cajetines de máquinas tragaperras. Los ladrones habrían cogido el botín y huido corriendo tras visitar más de un local y no se descarta que usasen el coche para derribar puertas o lunas. "Tiene como un golpe fuerte por la parte baja que no sabemos muy bien a que se debe", indicó el propietario.

Investigación conjunta

La Guardia Civil está investigando lo sucedido junto a la Policía Local. Estos últimos están revisando las cámaras de vigilancia existentes en el barrio con el objetivo de poder identificar y detener al autor o autores del robo. El hecho de que el vehículo tenga daños en las dos puertas, la del conductor y la del copiloto hace pensar que podría tratarse de más de una persona, pero todas las hipótesis permanecen abiertas.

De momento, no se descarta que este suceso esté relacionado con otros producidos en el barrio de La Corredoria recientemente. La calle José Uría Uría o la propia Arroyo Vaqueros ya han sido escenario de robos de vehículos, tanto en plena calle como en algunos garajes del barrio. "Ya ni en las cocheras podemos tener los coches seguros", clamaron recientemente los vecinos de la calle José Uría Uría tras el intento fallido de sustraer dos coches que estaban aparcados en el parking subterráneo de un bloque de viviendas del populoso barrio ovetense.

En todo caso, el perfil de los ladrones sería el de personas en mala situación económica que buscan dinero fácil para salir del paso sin importarles las consecuencias, según fuentes policiales.

Más vigilancia

Los hechos llevaron a los vecinos a reclamar en las últimas semanas una mayor vigilancia nocturna en la zona. Desde la Policía Local se mostraron dispuestos a colaborar con la ciudadanía para atajar estos problemas, pero debido a la limitación de personal se está a la espera de la incorporación de nuevos agentes de aquí al próximo año con la intención de poner en marcha una policía de proximidad que dé más seguridad a los barrios.