Somos denuncia que Metrópoli vende entradas sin autorización para los espectáculos de Navidad

Polémica política prenavideña. La marca Metrópoli que ha venido gestionando actividades culturales en Gijón está vendiendo entradas para espectáculos infantiles en Oviedo, con el logo del Ayuntamiento de Oviedo, en el marco de un paquete de actividades navideñas cuya aprobación no ha pasado por ningún tipo de órgano de gobierno municipal, por lo que no consta autorización administrativa. Esta es la denuncia que hizo ayer Somos. "No dejamos de salir de nuestro asombro. La marca Metrópoli, ajena al Ayuntamiento, anunció el viernes vía comunicado de prensa que va a gestionar una serie de actividades infantiles de pago en una carpa en el Paseo del Bombé. Si ya resultaba curioso que esta firma realizase el anuncio en nombre del Ayuntamiento, más llamativo resulta aún que las entradas estén ya a la venta sin haber pasado previamente la autorización de los espectáculos por ningún órgano del Ayuntamiento de Oviedo", ha denunciado la portavoz de Somos, Ana Taboada.

Según Somos, respecto a las actividades de Navidad en el Bombé solo consta la celebración el pasado viernes de un acto de apertura de sobres con las ofertas para la pista de hielo del bombé, atracciones infantiles y un local de hostelería, nada relativo a la instalación de una carpa para espectáculos y musicales para niños. "La instalación de una carpa para acoger este tipo de actividades infantiles debe contar con un proyecto, informes de evacuación, así como las pertinentes autorizaciones de Licencias y Parques y Jardines", ha explicado Taboada. "También es llamativo que ya se esté instalando la pista de hielo sin que se haya adjudicado formalmente", ha denunciado la portavoz de Somos.

Así las cosas, Taboada ha mostrado su preocupación por las similitudes del procedimiento con el de la fiesta de Nochevieja de Gijón, para la que la marca Metrópoli también vendió entradas (se estima que 1.500) sin autorización previa y que finalmente no obtuvo autorización municipal. "Todo apunta a que el bipartito está tratando de importar a Oviedo el modelo cultural de amiguetes de la derecha de Gijón y que pretenden compensar con las actividades improvisadas en la capital la cancelación de fiestas privadas en Gijón. No nos parece de recibo y exigiremos todas las explicaciones oportunas en las comisiones de los próximos días", ha indicado.

Por último, Ana Taboada ha criticado el afán del bipartito de privatizar las fiestas en Oviedo, también en Navidad. "Antes se podía ir a la mayoría de los espectáculos de manera gratuita en el Campoamor o en el Filarmónica, ahora hay que pagar por asistir a las actividades en una carpa en el Bombé. Solo falta que cobren entradas a los niños y niñas por presenciar la cabalgata", ha denunciado.