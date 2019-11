Ópera y gastronomía se alían, este miércoles, en favor de la ONCE

Verdi, gastronomía y sordoceguera. Los sentidos serán, este miércoles a las 20.30 horas en el Palacio de la Zoreda, los protagonistas de la cena solidaria organizada por la Fundación Ópera de Oviedo a beneficio de la Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera. Con los lemas "disfruta sin etiquetas, vive sin máscaras y ponte en sus ojos", la gala se plantea como una experiencia gastronómica llena de sorpresas, con cata a ciegas y música en directo, que busca ayudar e n su labor al equipo de mediadores para la atención de personas sordociegas.

La ópera "Un Ballo in Maschera", último título representado de la temporada de Ópera Oviedo, será el hilo conductor de la experiencia gastronómica, que requerirá en ocasiones utilizar máscaras, en las catas a ciegas de algunos platos, como en la obra de Giuseppe Verdi. La Fundación Ópera colabora para esta cena con diversas instituciones y empresas asturianas, y las entradas (60 euros) se pueden adquirir ya en la Fundacion Ópera de Oviedo (Milicias Nacionales, 3, 5º Izda. y también en la calle Pelayo, 7, entreplanta).

La recaudación irá destinada a ayudar a esta institución de la ONCE y al colectivo que representa. La gala se engloba dentro del marco "Opera y Gastronomia", con el que Ópera de Oviedo busca involucrarse con proyectos benéficos y por el que, en 2018, se homenajeó la figura de la mujer en el mundo del arte, tanto gastronómico como operístico, con una cena capitaneada por 5 de las mejores guisanderas de la región, en la que se juntaron más de 100 personas y se logró una donación de 5.000 euros a Cruz Roja Española.

El Castillo El Bosque de la Zoreda será la sede que acogerá este miércoles la cena benéfica , en la que "nada será lo que parece". Los comensales, anuncian los organizadores, explorarán con los cinco sentidos un menú degustación lleno de múltiples sorpresas sensoriales. Tacto, gusto, oído, vista, olfato, bailes, aromas, música, texturas?, se unen en una conjunción perfecta para ofrecer una experiencia organoléptica única que, además de contribuir a una buena causa, no dejará indiferente a nadie. Durante toda la sesión, los participantes en la cena benéfica, serán guiados por una voz en off muy especial. Para finalizar, la actuación en directo de Vetusta Big Band y la entrega de la recaudación obtenida a Esther Requena Olea, gerente de la Fundación ONCE de Atención a Personas con Sordoceguera, pondrán el colofón perfecto a una noche ideada para vivir nuevas sensaciones.