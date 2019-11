Somos denuncia que Metrópoli vende entradas para la carpa del Bombé "sin autorización"

"La marca Metrópoli está vendiendo entradas para espectáculos infantiles en Oviedo con el logotipo del Ayuntamiento y en el marco de un paquete de actividades navideñas cuya aprobación no ha pasado por ningún tipo de órgano de gobierno municipal, por lo que no consta autorización administrativa". Esta es la denuncia que lanzó ayer la portavoz municipal de Somos, Ana Taboada. "No dejamos de salir de nuestro asombro. Metrópoli, ajena al Ayuntamiento, anunció el viernes vía comunicado de prensa que va a gestionar una serie de actividades infantiles de pago en una carpa en el paseo del Bombé. Si ya resultaba curioso que esta firma realizase el anuncio en nombre del Ayuntamiento, más llamativo resulta aún que las entradas estén ya a la venta sin haber pasado previamente la autorización de los espectáculos por ningún órgano del Ayuntamiento de Oviedo", subrayó Ana Taboada.

"La instalación debe contar con un proyecto e informes de evacuación, así como con las pertinentes autorizaciones de Licencias y Parques y Jardines", explicó Taboada, para quien "también es llamativo que ya se esté instalando la pista de hielo sin que se haya adjudicado formalmente". Así las cosas, la concejala mostró su "preocupación" por las similitudes que aprecia entre este procedimiento y el de la fiesta de Nochevieja de Gijón, "para la que la marca Metrópoli también vendió entradas sin autorización previa y que, finalmente, no tuvo permiso municipal".