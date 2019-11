Dinero para deshacerse del plan del Bulevar y trabajar en uno nuevo

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, Nacho Cuesta, fue ayer muy cauteloso pero no dejó de poner encima de la mesa y en las cifras del presupuesto del próximo año una de las patatas calientes de su área: la solución a la entrada a la ciudad por la "Y" y la viabilidad del proyecto ganador del último concurso, el plan "Bosque y valle", proyecto estrella del gobierno anterior. Dos partidas hacen referencia al Bulevar en las inversiones del presupuesto. Una es la redacción de un nuevo proyecto, con 200.000 euros. La otra, una previsión de 225.000 euros para resolver el contrato de los redactores de "Bosque y valle". Cuesta no quiso ir más allá de esas cifras. El expediente todavía no está finalizado, explicó, y aún no hay certeza de que el proyecto actual cumpla con las premisas del concurso. Esa cifra podría ir destinada para pagar la parte del trabajo realizado y resolver el contrato. Pero, también, los mismos autores podrían reconducir su plan para los nuevos fines municipales. De momento, todo es silencio y conjeturas.

La aparición de estas cifras movió ayer a la plataforma vecinal "Imagina un bulevar", impulsora de este proyecto, a celebrar que el Ayuntamiento "mantenga su compromiso de dar una solución para la barrera urbanística de la antigua entrada a Oviedo". Sin embargo, el mismo colectivo insiste en exigir a Urbanismo que "salga de su indeterminación y apruebe definitivamente el proyecto 'Bosque y Valle', cuya versión definitiva fue presentada por sus redactores hace más de siete meses". Cumple y es la mejor solución, zanjan.