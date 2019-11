La oposición carga contra un presupuesto del "retroceso" y los "recortes"

El grueso de la oposición (Somos y PSOE) ha saltado con duras críticas contra el proyecto de presupuesto municipal presentado ayer por el PP y Ciudadanos. Son, coinciden ambas formaciones, unas cuentas de "retroceso", que llevan la fiscalidad de Oviedo a los tiempos de hace más de una década, con serios recortes en becas de educación (un 25% menos) y en empleo (50% menos) y con inversiones, criticó Somos, "para los amiguetes". Dando la vuelta a las palabras del teniente de alcaldía, Nacho Cuesta, la líder de Somos, Ana Taboada, resumió la situación con un "no es un presupuesto de transición, sino de la Transición".



Para Taboada el día de presentación de las cuentas del nuevo gobierno de Canteli es un día "muy triste", por el recorte a la política de aumento del gasto social que ellos pusieron en marcha en la etapa del tripartito. Tanto ella como sus compañeros Rubén Rosón y Anabel Santiago hicieron detalle de esos recortes. El "hachazo" a las becas de educación (comedor, libros de textos, etc.) es del 25%, pasando de 4,16 millones del año pasado a 3,75 en lo previsto para 2020.



En el área de empleo, relataron, el panorama es mucho peor. Se pierden casi 4 millones en empleos directos de los planes de empleo y otros tantos en gastos asociados a los mismos. Son casi 300 puestos de trabajo, en palabras de Rosón, que avanzó sus temores a que Oviedo no vuelva a contar a partir de 2021 con más planes de empleo una vez amortizado el que su equipo dejó en marcha de "Oviedo, ciudad semilla" que sí recoge el presupuesto.



Rosón, Taboada y Santiago añadieron a esta visión de recortes sociales la de la "política de amiguetes", aludiendo a la concesión de ayudas directas a determinadas entidades como el club privado del Centro Asturiano, del que el alcalde Canteli fue presidente hasta el año pasado y que ahora recupera una ayuda municipal de 50.000 euros.



Más allá, Taboada denunció que los barrios y la zona rural brillan por su ausencia y enumeró algunas ausencias notables, a su juicio, del presupuesto, como la policía de proximidad o el plan de serenos, el centro de salud de la Manjoya, el cierre del colegio Ángel González, el centro social del Cristo, el polideportivo de Trubia, la iluminación festival del Campo, la ciudad deportiva en el Cristo, los accesos al Tartiere, la rehabilitación del Asturcón, la iluminación de la Senda del o toda inversión para hacerse con la vieja fábrica de Gas.



Las partidas destinadas a resolver el contrato con los redactores del plan para resolver la entrada a Oviedo por la "Y" y las previstas para desarrollar un nuevo plan fueron tildadas por Taboada como la política del "deshacer", "el derroche" y el "tirar a la basura el trabajo de los funcionarios". Con parecidas palabras, Rubén Rosón resumió el proyecto de presupueso como el del "siglo pasado". "Dejan a más de 2.000 familias ovetenses sin becas de educación, una cifra equivalente a toda la población de Trubia", resumió.



Opuesto a los recortes, Rosón habló de las prioridades del equipo de gobierno, y señaló la recuperación de la subvención al Centro Asturiano, el incremento de la ayuda a la Fundación Princesa de Asturias o el incremento en "más del 300% en propaganda". El exconcejal de economía también atacó la supresión del Ibi a los ricos y el incremento de la contribución. El resumen, contó, es que "a los ovetenses les va a costar 400.000 euros más, lo que suben las tasas, tener menos servicios". Rosón también sacó pecho de los tiempos de la aprobación del presupuesto. Aventuró que las cuentas del próximo año serán ejecutables en tiempos parecidos a los del gobierno tirpartito y retó al nuevo gobierno: "Yo no haré chanzas como ellos hicieron conmigo, les digo que bienvenidos al Ayuntamiento y que nos vemos en ejecución presupuestaria, que será nefasta y más baja que la nuestra".



Desde el PSOE, el exalcalde de Oviedo, Wenceslao López, rechazó las acusaciones de falta de rigor lanzadas por el alcalde Alfredo Canteli: "Lo que parendió en economía lo aprendió en Banesto a la sombra de Conde", replicó, "así que lecciones, ninguna".



López, como sus excompañeros de equipo de gobierno, criticó el "recorte notable" en gasto social y señaló a los nuevos gastos de personal que apuntan a la incorporación de "seis directores generales nombrados a dedo". "El presupuesto", resumió", es una foto en negro de la derecha en Oviedo".