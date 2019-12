Canteli: "Parece que a la oposición no le gustan las familias ni los matrimonios que funcionan bien"

"Fui a promocionar Oviedo y mi mujer estuvo con la esposa del embajador de Rusia atendiéndola. ¿Es malo eso? Yo fui a trabajar por Oviedo y ella fue a ayudarme a trabajar por Oviedo. Parece que a la oposición no le gustan las familias ni los matrimonios que funcionan bien. Los gastos míos fueron mínimos y lo seguiré haciendo porque considero que no cometí ninguna irregularidad". Alfredo Canteli ha reiterado esta mañana estar seguro de no haber cometido "ninguna irregularidad" al cargar al Ayuntamiento los gastos generados en un viaje a Madrid el fin de semana del 9 al 11 de octubre en compañía de su mujer, Marta Suárez, para acudir a la presentación del menú del Desarme.

Veinticuatro horas después de reconocerlo en el Pleno municipal tras la pregunta de la portavoz de Somos, Ana Taboada, Canteli ha recalcado su inocencia restando importancia a la denuncia interpuesta por Somos por pasar gastos de su esposa al erario público. "Que hagan lo que crean conveniente (€) Alfredo Canteli no va a cambiar. Soy como soy", ha dicho sobre sí mismo.

El Alcalde ha aprovechado la presentación del Premio a la Familia Empresaria para atender a los medios de comunicación en el Ayuntamiento y contar, con más detalle todavía, el viaje a Madrid con su mujer: "No quedé a dormir porque yo para ir a la presentación del Desarme fui 'empastillado' hasta arriba porque no me tenía derecho y lo saben los que me vieron. Y decidí a las siete de la tarde que alguien me trajera el coche y venir a Oviedo porque tenía que estar allí dos tres días y quería más estar en mi casa. Eso es todo, son ganas de retorcerlo todo".

Además, el regidor ha asegurado contar con un respaldo sin fisuras del PP y Ciudadanos, y ha subrayado la "transparencia" de su carrera laboral: "Mi trayectoria profesional la conoce todo el mundo en Oviedo, Asturias y parte de Asturias. Y un día si quieren les traigo un premio importante que recibí en Madrid por mi trayectoria. ¿Lo tienen ellos (la oposición)? Yo creo que no. Es un diploma precioso que tengo en mi despacho".