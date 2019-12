La tigresa "Zita" del zoológico "El Bosque", en fase terminal

La tigresa "Zita" del zoológico "El Bosque" está en fase terminal debido a una displasia progresiva de cadera que la ha inmovilizado y no tiene tratamiento. Los responsables del recinto de San Esteban de las Cruces han programado su muerte para que no sufra por una displasia de cadera sin solución. El responsable del recinto, Gonzalo Rubio, explica en un video que a los trabajadores no les ha sido fácil tomar la decisión, pero es lo mejor para que el animal no sufra.

La tigresa llegó a Oviedo junto a su compañera, otra tigresa de nombre "Diana" que falleció hace dos meses por un cáncer de mama. Ambas habían vivido durante diecinueve años en el remolque de un circo y los responsables del zoológico de Oviedo accedieron a acogerlas los últimos años de su vida, para lo que tuvieron que hacer reformas y adaptarse a nuevos protocolos de seguridad.

"Zita" ha echado de menos estos dos meses a su compañera "Diana", cuyos restos fueron donados con fines científicos y educativos a la Universidad de Valladolid.