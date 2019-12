Buscan a varios menores que dieron una paliza a un hombre de 53 años en el Fontán

La Policía Nacional busca desde hace días a un grupo de menores de edad que dieron una paliza a un hombre de 53 años en las inmediaciones del mercado del Fontán, en Oviedo y que le produjeron un desprendimiento de retina del que fue intervenido esta semana.

El suceso se produjo sobre las 4.00 horas de la madrugada del pasado sábado 30 de noviembre. La víctima se encontraba a la altura del conocido como Arco de los Zapatos cuando un grupo de menores le abordaron. Al percatarse de lo peligroso de la situación, el hombre trató de volver sobre sus pasos, pero los menores le dieron alcance, le derribaron de un golpe y le propinaron una paliza, según la versión que ha podido aportar a la Policía Nacional el agredido. A continuación, consumaron su objetivo, que no era otro que el robo de sus pertenencias. Le despojaron de su teléfono móvil y de 70 euros que llevaba en la cartera. Una vez en el Hospital Universitario Central de Asturias, el hombre, con residencia en Oviedo, fue atendido de los golpes y, un tiempo después, recibió el alta. Sin teléfono ni dinero, cruzó a pie la ciudad para interponer la correspondiente denuncia en la comisaría de la Policía Nacional, en la calle Juan Benito Argüelles.

Solo el paso de los días hizo al agredido tomar conciencia de que sus lesiones revestían más gravedad de lo esperado. Finalmente, las molestias que sentía en un ojo le hicieron acudir a una nueva revisión médica, donde le detectaron un desprendimiento de retina. Fue el lunes de esta misma semana cuando tuvo lugar la intervención, realizada con éxito, aunque con una incómodo y largo post operatorio por delante. Este detalle médico incrementaría la responsabilidad de los agresores respecto a las lesiones producidas, siempre y cuando la justicia logre dar con los autores.

Las investigaciones policiales trataron de localizar a los menores que supuestamente participaron en la pelea aunque, según ha podido saber este periódico, no hay cámaras de seguridad en la zona que hayan podido registrar la agresión. Además, el agredido, que regresaba a casa después de un encuentro con un grupo de amigos, no es capaz de aportar una descripción que permita identificar a los agresores, dado lo rápido que se produjeron los hechos y que tan pronto se dio cuenta de que corría peligro se sucedió una lluvia de golpes que no le permitió fijar los detalles. "No recuerda las caras de los que le dieron la paliza", comentaron ayer a este periódico fuentes cercanas a la familia del hombre de 53 años.

La Policía Nacional ha explicado que sigue con los trabajos para intentar identificar a los autores de la agresión, aunque han reconocido las dificultades de la investigación, ya que prácticamente no se han localizado testigos de lo ocurrido, además de la ausencia de cámaras de seguridad. Aunque los investigadores tienen conocimiento de grupos de menores que, ocasionalmente protagonizan hechos delictivos, en esta ocasión no son capaces de atribuir el suceso a personas concretas.

Otras agresiones

Hacía ya varios meses que no se producían hechos similares en Oviedo, al menos que hayan trascendido. El pasado febrero una banda de menores, entre cuatro y siete chicos y chicas provocó el pánico durante una madrugada en el Oviedo antiguo. En aquel entonces todo comenzó en la calle San Vicente, cuando los menores pidieron dinero a una pandilla que se negó. Fueron a por ellos, una chica apuñaló a otra, y a otro chaval le dieron una paliza y hasta le patearon la cabeza. Los agresores huyeron, y los agredidos, la chica y otro joven, llamaron a la Policía y a los servicios sanitarios. Eran alrededor de las cuatro y media de la madrugada. Una hora después, una agresión de similares características se produjo en el entorno de la plaza del Ayuntamiento.