Defensa culpa a Santa Bárbara de la ruptura del acuerdo para los blindados

Margarita Robles dio ayer por roto el acuerdo con Santa Bárbara para la construcción de los nuevos blindados para el Ejército español. No solo eso. La ministra de Defensa en funciones culpó directamente a la filial de General Dynamics de que no haya llegado a buen puerto el contrato de 2.100 millones que hubiera garantizado carga de trabajo para una década en la Fábrica de Armas de Trubia. "Sentimos profundamente que una empresa como Santa Bárbara, a última hora, haya dado marcha atrás y no haya cumplido el contrato", indicó Robles, quien confirmó que el programa saldrá a licitación pública el año que viene y "con la máxima prioridad".

Los portavoces de Santa Bárbara consultados por este diario replicaron ayer mismo a la Ministra que la compañía "no ha dado marcha atrás ni ha incumplido contrato alguno, sencillamente porque no hay contrato". Las mismas fuentes incidieron en que Santa Bárbara, tras ser seleccionada para fabricar las primeras 348 unidades del 8x8 "Dragón", presentó una oferta que "respondía al número de vehículos y al presupuesto" de 2.083 millones planteado por el Ministerio como techo de gasto. Para Santa Bárbara, la clave de que el programa haya encallado antes de la firma del contrato estriba en que "el presupuesto es insuficiente para cumplir el alcance de los pliegos de condiciones".

En todo caso, la empresa considera que "aún queda margen para hacer una convocatoria en los mismos términos que se plantearon en primera instancia". "Santa Bárbara está preparada para garantizar la oferta más competitiva posible en cualquier licitación", concluyeron los portavoces de la firma.

Pese al revés con Santa Bárbara, Robles garantizó durante una visita a Torrejón de Ardoz que el de los 8x8 "es un programa que no cae en el olvido, sino que el año que viene le vamos a dar mas impulso y mas fuerza todavía". En este sentido, subrayó el "compromiso firme, claro e inequívoco por parte del gobierno para que el Ejército de Tierra cuente con unos medios seguros". A su juicio, se trata de "algo que va a ser bueno no solo para el Ejército, sino para la industria española y el empleo".

La idea es que los nuevos blindados se desarrollen íntegramente en España para sustituir a los BMR. Se trata de unos vehículos que fueron retirados de determinadas operaciones internacionales por sus deficiencias y por sus carencias en cuanto a seguridad.

Defensa seleccionó a Santa Bárbara por un procedimiento sin publicidad, amparándose en una excepción legal en materia de seguridad nacional. Las partes comenzaron a negociar los términos del contrato en el mes de julio. LA NUEVA ESPAÑA avanzó hace una semana que el programa había entrado en una fase "delicada". El Ministerio confirmó la ruptura la víspera de Nochebuena.



Canteli: "Iríamos caminando a Madrid, pero le toca mover ficha a Barbón"

"Nosotros iríamos caminando hasta Madrid si hiciera falta, pero quien debe mover ficha es el presidente del Principado". Así se expresó ayer el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, sobre qué se necesita para tratar de salvar el acuerdo con Defensa para que Santa Bárbara desarrolle en la fábrica de Trubia los nuevos blindados 8x8 para el Ejército español. A este respecto, el regidor se mostró esperanzado en que "las buenas relaciones entre Adrián Barbón y Pedro Sánchez permitan reconducir la situación. El regidor espera que el jefe del ejecutivo autonómico se mueva "con criterio" para que la planta trubieca no se quede sin un programa clave para su futuro.



Canteli hizo estas declaraciones tras visitar junto al director general de Caja Rural de Asturias, Fernando Martínez, el "photocall" navideño que ha instalado la entidad en la calle Pelayo.

Por otra parte, Canteli ensalzó el trabajo realizado por su equipo de gobierno durante estos seis meses de mandato. Según indicó, la coalición con Ciudadanos "funciona a la perfección para recuperar el tiempo perdido durante los últimos cuatro años". El regidor, eso sí, criticó a "algunos personajes", en relación a la oposición.