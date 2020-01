El papeleo para premiar tortillas "es necesario", dice Mario Arias

El concejal de Atención Ciudadana, el popular Mario Arias, asegura que el Ayuntamiento sólo se limitó a cumplir la ley al exigirles a los ganadores del certamen de tortillas de la última romería del Cristo que presentasen un montón de papeleo para poder cobrar el premio en metálico que el Consistorio les prometió hace ya cuatro meses a los tres mejores clasificados de las dos categorías a concurso. Arias sostiene que los técnicos que se encargan de estos asuntos están sometidos a las órdenes del área de Intervención y que tanta burocracia "es necesaria" para que el dinero salga de las arcas municipales, aunque el mayor de los premios otorgados en el Cristo sea de 150 euros. "No se le pueden dar cien euros a nadie en mano a nadie porque no sería legal. Sólo cumplimos con la ley, si no estuviésemos obligados no lo haríamos así", señala el edil.

El caso es que las exigencias burocráticas para cobrar el premio fueron tantas que tres de los seis ganadores del concurso -que se celebró el pasado 22 de septiembre coincidiendo con las fiestas de San Mateo- van a quedarse sin ver ni un sólo euro. Uno de ellos renunció al dinero cuando le comunicaron que, entre otras cosas, tenía que presentar sus cuentas con Hacienda y con la Seguridad Social. Otros dos llegaron a cumplir con varios de los requisitos, pero no entregaron todos los papeles y el plazo para hacerlo ya ha vencido. "No van a poder recibir el dinero porque no nos podemos saltar a la torera los procesos administrativos. Había unos plazos y esas dos personas no los cumplieron", explican fuentes municipales.

Las mismas fuentes aseguran que los otros tres vencedores sí van a cobrar el premio en metálico del Ayuntamiento al haber cumplido con los requisitos, una tarea que les hizo perder varios días realizando trámites y esperando colas. "El dinero ya está preparado y tenemos todos los papeles para que pasen por Intervención, por lo que será cosa de poco tiempo. Hemos tardado todo este tiempo en pagarles a los ganadores porque queríamos hacerlo a todos a la vez, aunque no será posible porque tres de ellos no han cumplido con los requisitos", insisten desde el Consistorio.

Los premios en metálico que fijó el Ayuntamiento para el concurso de tortillas de la Romería del Cristo ascienden a 600 euros en total. El primer clasificado de cada categoría tendría derecho a 150, el segundo a 100 y el tercero a 50. "A cualquier vecino le resulta muy difícil creerse que quien es incapaz de organizar un concurso de tortillas en condiciones pueda hacernos un centro social o recuperar la Plaza de Toros", señala Nacio González, el portavoz del colectivo SOS Viejo Hospital, impulsores de la recuperación de la Romería del Cristo. "El retraso en los pagos y la pérdida del premio por parte de tres de los seis ganadores es responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento", añade.