El PSOE lleva a la justicia el pago de un complemento a 64 policías

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo Ricardo Fernández anunció ayer que llevará al juzgado de lo contencioso-administrativo un acuerdo extrajudicial entre el equipo de gobierno y 64 policías locales afiliados al sindicato SIPLA por el pago de un complemento de 1.300 euros como compensación a un supuesto exceso de jornada. Fernández tilda de "arbitraria" la decisión del equipo de gobierno del PP y Cs, pues asegura que no existe ningún informe que avale la devolución de un dinero que llevaba en los tribunales desde 2015, cuando fue reclamado por siete agentes. Los socialistas consideran que no había razones para alcanzar un acuerdo que ha supuesto un gasto de 83.200 euros al Consistorio y que los técnicos no lo recomendaban.