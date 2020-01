Santiago Segura, José Mota y Florentino Fernández, en el Campoamor, en mayo

Santiago Segura, José Mota y Florentino Fernández, tres de los cómicos con más trayectoria del país, estarán el próximo 23 de mayo (21.30 horas) en el teatro Campoamor con su espectáculo "El sentido del humor: dos tontos y yo". La Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, responsable de la contratación, pondrá hoy mismo a la venta las entradas en las taquillas del teatro y en la web www.entradasoviedo.es. Los precios son de 36 euros (patio, platea y entresuelo), 32 euros (principal) y 25 euros (anfiteatro y general).

El espectáculo se presenta como la primera ocasión en que los tres humoristas se suben juntos al escenario para ofrecer una hora y media de "monólogos, diálogos y triálogos".

Los actores subrayan que, entre ciertos sectores del público, los que ya tienen una edad, son más conocidos como "La vieja del visillo" (Mota), Krispin Klander (Fernández) y Torrente (Segura). A lo largo del espectáculo se les ve en el escenario juntos y por separado, por parejas e individualmente, ofreciendo "reflexiones risas y disparates varios que ayuden a entender cuál es hoy en día nuestro sentido del humor, con un único objetivo, el de hacer reír por todos los medios al espectador".

Los tres son actores de largo recorrido que llevan varias décadas sobre los escenarios y que han dejado algunos de los momentos más recordados del cine y de la televisión en los últimos años.

Santiago Segura, actor, guionista, director y productor de cine, ganó su primer "Goya" en 1996 interpretando a José Mari en "El día de la Bestia", de Álex de la Iglesia. Ese mismo año trabajó con Trueba en "Two Much" y, poco después, doblaría a lrving Welles en la emblemática película "Trainspoting". Dos años más tarde comenzaría su saga "Torrente, el brazo tonto de la ley" que le dio, además de su segundo "Goya" como mejor director novel, el récord de la película más taquillera de la historia de España. Santiago Segura debutó en el teatro precisamente con José Mota en el musical "Los Productores".

José Mota está a punto de cumplir 30 años de su debut televisivo con el dúo "Cruz y Raya". Desde entonces no ha parado. Ha sido actor de doblaje de películas como "Mulan", "Shrek" o "Monstruos". Ganador de varios premios "Ondas", el último, en 2015, lo recibió por su valor interpretativa.

Florentino Fernández es humorista, actor, presentador y actor de doblaje. En la década de los 90 creó escuela con su personaje Krispin Klander en "Esta noche cruzamos el Mississippi". Desde entonces, ha conducido más de 15 programas de televisión, ganador de varios premios ("TP de Oro", "Antena de Oro", "Micrófono de Oro"). En el teatro debutó con Josema Yuste, la mitad de "Martes y Trece", con la función "Una pareja de miedo", dirigida por Jaime Azpilicueta.

Los tres se han unido en un espectáculo que combina tres formas distintas de entender el humor y de hacer reír. "El sentido del humor: dos tontos y yo" se estrenó en octubre de 2018 con la intención de hacer solo 25 funciones. Desde entonces han recorrido toda España.