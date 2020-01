"Conocían el piso mejor que yo", dice la víctima del robo de Teatinos

"Sabían dónde estaba la caja fuerte y conocían el piso mejor que yo". Así de rotundo se mostró el empresario atado, amordazado y apaleado junto a su pareja y una empleada del hogar durante el asalto protagonizado por cuatro hombres a su vivienda de Teatinos, el 10 de diciembre de 2015. La víctima declaró ayer ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial durante el juicio, con cinco acusados en el banquillo, y aseguró que la vivienda "no podía tener más sistemas de seguridad". Todos ellos fueron burlados por el conocimiento del piso que tenían los asaltantes.

El promotor inmobiliario relató ante la sala cómo los cuatro asaltantes le esperaban a la salida del único ascensor que daba acceso a su ático. Estos habían hecho un puente al mismo anteriormente para ascender hasta el rellano donde le esperaron para darle un fuerte puñetazo de bienvenida. "Me dieron un fuerte golpe en la cara y me tiraron al suelo", explicó para luego relatar cómo le encañonaron para entrar a la vivienda, ataron y amordazaron a su pareja y a la empleada del hogar.

El propietario da por hecho que los ladrones conocían a la perfección la vivienda. "Me llevaron hasta la caja fuerte sin decirles nada porque sabían de sobra dónde estaba", indicó en relación al lugar donde hallaron los 51.000 euros y las joyas con las que se fueron del interior del piso. Preguntado sobre los sistemas de seguridad de la vivienda, se mostró muy claro. "Había un único ascensor de acceso, una alarma, cámaras de seguridad y una puerta blindada", enumeró, para luego atribuir la capacidad de los cacos para burlar todos esos sistemas al conocimiento que estos pudieran tener de la vivienda, a la que, indicó, "alguien ya había tratado de entrar dos meses antes, pero huyó al descubrir que había una trabajadora dentro".

El hombre aseguró conocer solo uno de los acusados. Se trata de un constructor con el que había trabajado durante 14 años, al que asegura había perdido la pista en los últimos tiempos. A preguntas de las partes, apuntó que el procesado conocía a la perfección la vivienda, pues se había encargado de toda su instalación. No obstante, en ningún momento de su declaración llegó a acusarle directamente.

A pesar de la violencia de los golpes recibidos, la víctima dice recordar perfectamente lo sucedido porque no llegó a perder la consciencia. "Dos de ellos llevaban pistolas y todos portaban guantillas de hacer algún tipo de arte marcial", explicó para luego señalar que "desde el robo no he vuelto más por mi casa".

Por la sala de vistas pasó también la mujer del empresario, que hizo un relato muy parecido al de su pareja. "Me pusieron la pistola en la cabeza y me pidieron desactivar la alarma. Ya estaba apagada, pero como estaba amordazada no me entendían", comentó la víctima, que por momentos no pudo evitar las lágrimas.

También fueron llamados ayer a declarar como testigos varios policías nacionales que participaron en la investigación. La intervención más larga fue la del inspector jefe que llevó el caso. Apuntó al asesor financiero Víctor Rodríguez Mallada, fallecido el pasado junio en la cárcel, donde cumplía una condena por estafar a una anciana, como autor intelectual del asalto a la vivienda.

El agente subrayó que tres de los acusados ya fueron detenidos en su día por el asalto a la nave de un empresario leonés en 2016 y destacó la existencia de una carta del constructor acusado en la que solicitaba los servicios de dos de los otros procesados. Igualmente, explicó cómo parte de las joyas robadas en la casa de Teatinos aparecieron en la vivienda de los dos procesados restantes.

La Fiscalía solicita diez años de cárcel para uno de los acusados y dos años de cárcel para su pareja, mientras que la acusación particular exige once años de prisión para el constructor y los otros dos procesados por participar en el asalto de la vivienda. El juicio se reanudará el 11 de febrero.