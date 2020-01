Oviedo restituirá mañana las placas de 4 calles retiradas por el tripartito

El Ayuntamiento de Oviedo instalará mañana nueve placas de bronce con la antigua denominación de las cuatro calles de la ciudad que habían sido rebautizadas por el anterior equipo de gobierno del tripartito para eliminar referencias a la dictadura franquista, acatando así una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

De esta forma, el Consistorio cumple con el plazo de diez días que habían otorgado los tribunales para cumplir la resolución judicial que estimaba que estas cuatro calles no se veían afectadas por la Ley de Memoria Histórica.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha confirmado que, desde este viernes, las cuatro calles afectadas Joaquín Costa, Juan Benito Argüelles, Arquitectos Galán y Lola Mateos, recuperarán los nombres de Fernández-Ladreda, General Yagüe, Marcos Peña Royo y Yela Utrilla, respectivamente.

Las placas se encontraban actualmente en una nave-almacén municipal situada en el Polígono Olloniego-Tudela y aunque el Ayuntamiento debe reponer un total de doce, mañana sólo podrá colocar nueve de ellas, ya que las tres restantes, según el informe municipal, estaban "irrecuperables".

El Ayuntamiento solicitó oferta a un taller especializado para la fundición en bronce, bruñido y patinado y adjudicó el contrato de limpieza y reparación por un precio de 2.745 euros, IVA incluido, lo que implica un precio de 305 euros cada placa.

En cuanto al contrato para el suministro de las otras tres placas de bronce, si bien se ha iniciado el expediente, no existe en este momento consignación presupuestaria, por lo que se tramitará una modificación presupuestaria que se estima que estará vigente en un plazo máximo de dos meses.

El cambio afectará a los 2.011 vecinos que residen en estas cuatro vías, repartidos en 885 viviendas.

El TSJA confirmó el pasado mes de diciembre la ejecución de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Oviedo que obliga al Ayuntamiento a anular el cambio de denominación de cuatro de las 21 calles de la ciudad que el anterior gobierno municipal del tripartito -PSOE, IU y Somos- realizó amparado en la Ley de Memoria Histórica.

Un auto, dictado el pasado mes de abril, declaraba la nulidad del acuerdo de la Junta de Gobierno local, del 16 de enero de 2019, por el que se aprobaba la sustitución de nombre de cuatro calles de Oviedo y acordaba que no había lugar a declarar la nulidad del acuerdo adoptado el mismo día por el que se aprobaba la modificación de 17 nombres del callejero en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

El juzgado entendía así que la Ley de Memoria Histórica no afectaba a esas cuatro calles, que no había ningún interés general en el acuerdo municipal y que se había efectuado con la única finalidad de no cumplir la sentencia que ya anulaba otro acuerdo anterior del ayuntamiento.