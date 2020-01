"Han enterrado en vida el bulevar sin ningún respaldo", denuncia el PSOE

La rescisión del contrato para redactar el plan Bosque y Valle del bulevar de Santullano es, para el PSOE, una "decisión política desde el minuto cero" que "la derecha extrema" que gobierna la ciudad ha tomado "sin respaldo jurídico".

Así lo denunciaron ayer el líder de los socialistas en el Ayuntamiento de Oviedo, el exalcalde Wenceslao López, acompañado por la concejala Ana Rivas. Para López, la resolución del contrato, presentada el miércoles por el concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta, y un representante de la empresa de Bosque y Valle, es un "atropello", un "enterrar en vida" que responde a la "misma política de maltrato a Oviedo a la que la derecha ha sometido esta ciudad".

Según López, las justificaciones dadas ahora para resolver el contrato (la imposibilidad de ejecutarlo en sus términos iniciales) no eran nuevas, se conocían y aún así se aprobó el proyecto, por lo que no entienden el motivo de la renuncia, más cuando todos los informes son favorables. López cargó contra "la marca blanca del PP, su títere, Ciudadanos", denunció el "oscurantismo" del acuerdo y declaró que el PSOE no tiene constancia de ningún informe que lo sustente.