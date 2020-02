Los Juzgados de León reabren el "caso Enredadera", que archivaron en noviembre

La Audiencia Provincial de León ha dictado un auto por el que considera que la investigación correspondiente a la pieza leonesa de "Enredadera", la presunta red de amaños de contratos de tráfico por la que también está siendo investigado el comisario principal de Oviedo, está reabierta totalmente y sin límite en cuanto a las diligencias que puedan solicitar las partes.

Pese a que la llamada "trama leonesa" de esta red, que había sido la que presuntamente intentó amañar concurso en Asturias, estaba en el centro de la operación que sigue abierta en un juzgado de Badalona, el Juzgado de Instrucción número 1 de León había archivado el caso en noviembre. IU, que ejerce la acusación particular, pidió que se anulara el archivo y que se ampliaran las diligencias.

La Audiencia Provincial aclara ahora que la investigación ya ha sido reabierta y que el ámbito de sus pesquisas no está limitado a lo pedido por el ministerio fiscal. Ante ello, IU considera que con esta resolución la Audiencia Provincial deja claro que la decisión de archivar la "pieza leonesa de la Enredadera", que fue celebrada por el PP, ha sido totalmente revocada.

Ello conlleva que la instrucción no se limite a lo que solicitó la Fiscalía referente únicamente a la aparición de dos contratos menores; sino que sigue en marcha todo el procedimiento, investigando las conexiones existentes dentro de esta supuesta trama.

Desde IU, la portavoz de Izquierda Unida Provincial de León, Inés Diago, ha señalado que no habría sido posible saber qué habría pasado sin la intervención de dicha formación mediante la personación como acusación popular durante todo este proceso."Estamos poniendo todos los medios a nuestro alcance para conseguir que se exijan responsabilidades y para evitar que la corrupción siga campando a sus anchas por la provincia de León, pero nuestros recursos son limitados, y por ello esperamos una mayor implicación por parte del ministerio fiscal, para que no permitan que la ciudadanía pierda la fe en la justicia", insiste IU. Por ello, exige que se dote de mayores medios la investigación de las piezas de esta causa. "No es posible que por falta de medios se permita que algunos de los responsables salgan impunes mientras en Badalona la instrucción avanza", denuncian.