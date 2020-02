Condenado a 17 años el hombre que abusó de siete niñas en una sidrería de Teatinos

El hombre que se sentó en el banquillo de los acusados por abusar de siete niñas en una piscina de bolas de una sidrería del barrio de Teatinos ha sido condenado a 17 años de cárcel. El fallo emitido por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial prohíbe además al acusado acercarse a menos de 300 metros de las menores, del negocio en el que ocurrieron los hechos y de cualquier ludoteca, guardería, parque infantil o establecimiento frecuentado por menores durante cinco años. El hombre, que tiene 49 años, tendrá que indemnizar con 1.000 euros a cada una de las pequeñas.

La sentencia es menos dura de la que solicitaba el fiscal encargado del caso, que pedía un total de 21 años de prisión para el acusado, tres por cada una de las siete niñas de las que abusó. El fallo ha dejado en dos años y seis meses el precio a pagar por cada delito de abusos sexuales sobre menores de 16 años. "A tal efecto, teniendo en cuenta que, con ser graves, los actos llevados a cabo no han ido más allá de unos tocamientos sobre las menores que no han tenido, o apenas han tenido, incidencia en su proyección vital", justifica la sentencia, que no será recurrida por la defensa del condenado. No obstante, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial si ha tenido en cuenta a la hora de decidirse "la diferencia de edad de las víctimas en relación con la del acusado, así como la tendencia y proclividad del acusado en relación con este tipo de acciones, pues las ha reiterado en varias ocasiones sobre diferentes menores".

Los hechos ocurrieron a principios de 2018. Según el escrito de la Fiscalía el acusado sometió a tocamientos a las siete menores en la zona de la piscina de bolas de la sidrería aprovechando que acudía al establecimiento acompañado de su hijo de tres años. El ministerio Público sostiene que el hombre aprovechaba que la zona infantil estaba apartada del resto del local para que ningún adulto le viese manosear a las pequeñas, a las que se acercaba con la excusa de jugar al escondite.

El hombre que ahora ha sido condenado fue detenido a principios del pasado mes de octubre en Gijón después de no haberse personado en la sala de vistas el día en que estaba convocado el juicio ni justificó su ausencia. Estaba en busca y captura.