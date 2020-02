Psicología perinatal para una mejor maternidad

Desde hace algún tiempo se habla cada vez más de psicología perinatal. Se trata de una especialización de la psicología que se ocupa de diversos problemas psicológicos que se pueden presentar antes y durante el embarazo, en el parto, el posparto, la crianza y en el vínculo con el bebé. Los más conocidos son, probablemente, la ansiedad y la depresión posparto. También se pueden encontrar en el vínculo con el bebé, que no siempre tiene lugar de forma espontánea o como una madre se imagina. Las pautas de crianza también son objeto de preocupación, confusión y ansiedad. Problemas puede haber incluso en el embarazo como consecuencia del miedo a todo lo que supone la concepción, angustia en relación a la reproducción asistida y miedo al parto.

Consulta psicología perinatal

Para dar respuesta a todo esto en Oviedo abre sus puertas una consulta de psicología perinatal con la doctora Cristina Soto Balbuena al frente, ubicada en la plaza de la Constitución 3-2º piso. Soto es doctora por la Universidad de Oviedo desde 2005 y posee el título de Psicólogo General Sanitario. Tiene también un máster en Terapia de Conducta, un curso de especialista en Terapias Contextuales y un curso de especialista en Salud Mental Perinatal. Es también investigadora del proyecto internacional "Mamá y Bebés" y coautora de artículos en revistas científicas y de capítulos de libros colectivos.

Prevención de la depresión posparto

Hace un tiempo la depresión posparto, pese a ser conocida, no saltaba a la vista hasta que fuera muy grave e incluso tarde, pues en ocasiones se sufría a solas. Hoy en día se puede detectar y prevenir. Antes, según la doctora Soto, "había más apoyos sociales empezando por la familia, madres y abuelas que comprendían lo que pasaba y estaban ahí. Ahora, es más fácil que una mujer se encuentre sola. Aun contando con el apoyo de la pareja y de la familia la cual, por cierto, ya no suele vivir en el mismo domicilio, una mujer no deja de estar incomprendida. Todavía existen muchos "mitos sobre la maternidad" como si todo fuera maravilloso y debieras estar feliz sin más. Las imágenes de famosas exhibiendo sus cuerpos intactos tras el parto y bebés siempre sonrientes contribuyen a esta imagen idílica, poco realista".

En opinión de la doctora Cristina Soto "la verdad se presenta de forma poco realista, lo que puede ser engañoso para muchas madres. Como los demás esperan y quieren que estés feliz, una termina por poner cara de felicidad sin que necesariamente se corresponda a cómo te sientes. Las mujeres que atendemos no tienen un trastorno mental. Es la situación por la que atraviesan la que genera los problemas que tienen", explica.

Asegura Soto que todo esto ocurre en una época en la que más información hay lo cual no deja de ser una paradoja. "Más información no supone necesariamente más conocimiento. En relación con la crianza, una madre se puede encontrar con informaciones contradictorias. Por ejemplo, si una crianza de apego es mejor o no, o acerca de cómo educar. La psicoeducación es una cosa que también hacemos. No existen aplicaciones para criar niños", dice.

Tipos de terapias

Las consultas que lleva a cabo en su clínica pueden ser individuales, en pareja o en pequeños grupos. "Empiezo por entrevistas personalizadas a fin de entender el problema y ver los recursos de la propia mujer, de la pareja y del entorno para afrontar la situación. Esto lleva varias sesiones, no fijadas de antemano. Las que se acuerden con ella que son necesarias, lo que incluye sesiones de apoyo y seguimiento. Yo estoy a su disposición en todo momento (dudas, consejos, crisis). Como hemos visto en nuestros estudios, la formación de un grupo es de gran ayuda. La idea es ayudar a la mujer a manejar sus propios recursos y dotarle de otros a fin de que puede disfrutar de esta etapa sin renunciar al resto de aspectos importantes de su vida", explica. Los resultados redundarán en la madre y en su hijo. "Todo lo que sea bienestar de la madre y por supuesto de la pareja redunda en el bienestar para el desarrollo del bebé. Y lo contrario también es cierto", subraya.

Más información en: http://www.psicologiaperinataloviedo.es/