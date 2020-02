La noche más larga de Armando

La familia de Armando Álvarez Mangas pasó ayer de la desesperación más profunda a la felicidad absoluta con sólo una llamada de teléfono. El anciano, que tiene 85 años y padece alzhéimer, faltaba de casa desde el sábado a las ocho y media de la tarde y, después de toda una noche de intensa búsqueda, una vecina de Ciudad Naranco avisó a sus familiares de que estaba sano y salvo, sentado en un portal frente a su casa de Ciudad Naranco. Eso fue alrededor de las diez y media de la mañana, cuando Julia Soto se asomó a la ventana y se dio cuenta de que el hombre al que estaba viendo era el mismo que aparecía en las fotografías que sus nietas habían difundido por las redes sociales para encontrarlo.

"Lo llamé por su nombre para comprobar que no estaba equivocada y me contestó, me dijo que se llamaba Armando", explica Julia Soto. Entonces, se activó la alarma. El marido de Soto, Juan José Díaz, bajó inmediatamente a la calle para atender al anciano mientras su mujer cogía el teléfono para avisar a la familia. "Estuvimos un rato hablando hasta que llegaron a buscarle. Me estuvo contando que trabajaba en la fábrica de armas. El hombre no sabía bien lo que estaba pasando, pero estaba tranquilo", asegura Juan José Díaz.

La familia de Armando no sabe cómo dar las gracias. "Llevábamos toda la noche en vela. Habíamos estado buscándole hasta las cinco de la madrugada, habíamos avisado a la policía, al hospital, a los taxistas, a los barrenderos... Fue una noche horrible, pero tengo que decir que todo el mundo colaboró para ayudarnos y que las redes sociales, a las que era reacia, han sido nuestra salvación", dijo Isabel Álvarez, la hija de Armando. "Está bien, pero muy cansado. No sabemos bien dónde, pero estuvo toda la noche por ahí sin comer ni beber. Creemos que fue a parar a Ciudad Naranco porque de pequeña me llevaba a mi al colegio a las Ursulinas", dice la mujer, que hoy tiene 48 años.