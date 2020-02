La plantilla de Expal inicia una huelga y el Principado trabaja para evitar el cierre

Los propietarios de la fábrica de municiones Expal de Trubia han anunciado el cese de la actividad y su intención de ejecutar un despido colectivo que afectaría a los 52 trabajadores de la factoría, pero no lo van a conseguir sin hacer frente a una férrea oposición. Los empleados de la planta están convocados a una huelga de dos días que comenzará hoy, con una concentración ante las instalaciones situadas en el conocido como taller de municiones de Quintana. La movilización está fijada para las ocho de la mañana y a ella también asistirán los vecinos de la localidad. Además, la directora general de Industria del Principado, Rosana Prado, les ha comunicado a los trabajadores que el gobierno regional está trabajando en la búsqueda de soluciones para garantizar la actividad y el empleo en la fábrica.

La empresa alega causas organizativas y productivas para echar a la calle a los 52 trabajadores de la factoría trubieca, pero esas "excusas" no le sirven al comité de empresa. Los representantes de la plantilla aseguran que la planta de Trubia tiene asignada de forma exclusiva algunos de los componentes metálicos que fabrica Expal, que cuenta con otros seis centros productivos en España. El comité sostiene que el cese de la actividad en Trubia obligaría a la empresa a comprar dichos componentes a la competencia o a trasladar su producción a otra de sus factorías españolas. Son dos opciones que supondrían "un lastre económico" para la compañía, según la opinión de los sindicatos.

Pese al anuncio de cese de actividad, la firma mantendría las instalaciones, alquiladas hace tres años al Ministerio de Defensa durante una década. Estas instalaciones, especializadas en la fabricación de munición de mediano y gran calibre, cuentan con 30 trabajadores fijos y otros 22 eventuales.

El Principado, por su parte, confía en que aún haya margen para encontrar una solución que revierta el cese de la actividad de Expal en Trubia. El gobierno regional considera determinante la decisión de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa sobre las licencias de exportación que actualmente tiene Expal. Estos permisos están pendientes de concesión o prórroga y de ser resueltos favorablemente para la empresa, ésta podría continuar con su actividad en Asturias, sostienen desde el Principado.

Reacción

Los vecinos de Trubia no dejarán solos a los trabajadores en su lucha por el empleo. "El anuncio de la empresa de establecer un ERE que afectaría a la totalidad de la plantilla no nos puede dejar indiferentes. Como población industrial y solidaria estaremos siempre en la primera línea de defensa de los puestos de trabajo en nuestra localidad", recoge un comunicado emitido por la Federación de Asociaciones de Trubia, un colectivo que aglutina a once asociaciones de la localidad y que mañana estará en la protesta.

Los rectores de "Trubia se mueve", otra asociación muy activa en defensa de la plantilla de Expal, también estará con sus socios. "No se puede faltar", dicen.