Somos reclama al Alcalde que rectifique "los recortes" en becas escolares

Los responsables de Somos Oviedo consideran que el "bipartito integrado por el PP y Ciudadanos" tiene que rectificar para evitar los "recortes" en becas escolares. Por eso, la marca local de Podemos tiene previsto plantear una proposición de urgencia "con la que se tratará de forzar al ejecutivo municipal a cambiar sus cuentas para ponerlas al servicio de los vecinos y vecinas". El grupo municipal de Somos ya ha solicitado un cambio en la política de becas en varias ocasiones. "En el último Pleno, las familias también se manifestaron para defender unas ayudas que consideran esenciales para su economía", explican fuentes del partido.

Los concejales de Somos consideran que Oviedo ha hablado "alto y claro" y que el Alcalde debe actuar en consecuencia. "Alfredo Canteli no tiene más remedio que escuchar sus reclamaciones y devolver a las partidas para becas un dinero que no debió tocar nunca. No puede ser que las familias de los concejales gocen de privilegios especiales mientras se castiga y se retira el apoyo municipal al resto de la ciudadanía", sostiene Somos. "Oviedo llegó a ser la ciudad española con mayor inversión en educación y en tan solo unos meses, el gobierno bipartito ha logrado destrozar ese récord. Lo ha hecho, además, sin ningún tipo de justificación y traicionando a todas las familias que en el mandato anterior contaron con el apoyo de su Ayuntamiento", añaden.

Somos Oviedo solicitará que se mantengan las bases de convocatorias anteriores y las ayudas a los menores en periodos no lectivos, "para que todos los niños tengan cubiertos sus derechos básicos y para apoyar las economías familiares". También pedirán "que se modifique el presupuesto para garantizar que todas las familias que cumplan esos requisitos puedan tener beca".