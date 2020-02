En busca del "salto universitario" seguro

La dura batalla entre vocación e intuición que se libra en las cabezas de cientos de estudiantes que este año acaban el bachillerato quedó escenificada ayer en el Hotel Reconquista. Unos 700 alumnos de una docena de colegios participaron en visitas guiadas al Salón de Orientación Universitaria organizado por Unitour en el que el interés por los dobles grados, la formación bilingüe y las carreras tecnológicas acapararon el interés de unos jóvenes resignados a abandonar la región en busca de un futuro mejor. "Las oportunidades se multiplican si vas fuera", apuntaba el alumno del colegio Inglés de Llanera Pelayo Botas.

Los estudiantes preguntados por LA NUEVA ESPAÑA coincidieron en subrayar la importancia de una decisión que deberán tomar en los próximos meses. "Elegir bien es clave para tu futuro", coincidían varios estudiantes del colegio de las Dominicas mientras hacían cola para recibir asesoramiento de los responsables de la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, esperanzados en encontrar una oferta universitaria que colmase sus aspiraciones.

Las carreras tecnológicas o vinculadas a la innovación centraron el interés de buena parte de los alumnos, interesados especialmente en los dobles grados. "Obviamente te dan más salidas laborales y puedes renunciar a una rama si se te da peor", contaba María Pastor, llegada desde el colegio Beata Imelda-Santo Tomás de La Felguera con la intención de encontrar alguna universidad con una buena oferta vinculada al mundo del diseño de interiores y tecnologías.

Otros llegaron juntos, pero con intereses muy dispares. Tomás Mallo, Paulo Santos y Lucas David llegaron con la intención de buscar información sobre las carreras de Informática, Económicas y ADE, respectivamente. No descartan, incluso, montar una empresa juntos en el futuro, pero de momento se conforman con dar vueltas a la cabeza para decantarse por alguna carrera. "En Madrid hay más opciones que en Asturias, por eso mucha gente se va", señalaron los jóvenes, dispuestos a abandonar la región.

Los más convencidos de su salida de la región fueron los numerosos estudiantes del colegio Inglés desplazados hasta el Reconquista, porque quieren explotar su formación bilingüe para optar a una formación más completa. "No descarto irme al extranjero", indicó Pelayo Botas, acompañado de sus compañeros Cecilia Palacios, Nuria González, Rocío Barceló y Rodrigo Mejuto.

Desde la organización la feria, destacan la consolidación de un salón que actualmente cuenta con 24 citas repartidas por todo el país. "Cada vez hay más interés en informarse tanto de los alumnos como de los orientadores de los centros", explicó el representante de Unitour, Andrés Arrojo, muy satisfecho con la presencia en el Reconquista de 30 universidades públicas y privadas de todo el país.

Matrículas y becas

Los precios de las matrículas, las notas de corte y las posibilidades de acceder a becas de movilidad o para estudiar en el extranjero también fueron de los temas que más preocuparon a los jóvenes. "Me gustaría estudiar Educación Social en Deusto, pero dependo de la nota", declaraba la langreana Aitana Victoria tras visitar el stand de la prestigiosa institución vasca. "Es la rama que me gusta y no me planteo estudiar otra cosa", añadió.

Otros, sin embargo, mostraron más dudas. El gijonés Iñaki Prendes llegó al Salón acompañado por su padre. "Me gusta el derecho, pero me gustaría estudiar fuera de Asturias", relató, dando por hecho que el Principado se queda pequeño para sus aspiraciones. "Aquí las salidas laborales son limitadas y en algún momento tienes que dar el paso de ir a vivir fuera", contó con la aprobación de José Luis, su progenitor.