El PSOE no acudió a Trubia porque no lo invitaron

El exalcalde y actual portavoz del PSOE, Wenceslao López, aseguró ayer que su grupo municipal no acudió a la concentración que se celebró el lunes en Trubia en apoyo a los trabajadores de Expal porque no fue invitado. El exregidor criticó con dureza a los dos ediles del gobierno que sí estuvieron en el acto -los populares Javier Cuesta y Gerardo Antuña- por cuanto, a su juicio, fueron a "insultar a los socialistas". López, aprovechando el turno de ruegos y preguntas del Pleno municipal celebrado ayer, interpeló al gobierno sobre las gestiones realizadas ante la empresa y las administraciones para preservar los empleos en Expal. No obtuvo respuesta.