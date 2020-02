Ángel de la Fuente: "El derribo del Vasco fue el mayor crimen contra el patrimonio de la ciudad"

"El derribo de la antigua estación del Vasco fue el mayor crimen cometido contra el patrimonio de la ciudad de Oviedo y no debemos olvidar que hubo alguien culpable". Así lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA Ángel de la Fuente Martínez, profesor e historiador del ferrocarril en Asturias y autor del libro "Asturias pierde el tren", en el que recopila sus artículos publicados en este periódico, con el ferrocarril como telón de fondo.

En un Club abarrotado, Ángel de la Fuente reivindicó el cuidado de lo que queda del patrimonio ferroviario asturiano. "Hay estaciones de los años cincuenta, inspiradas en el pasado imperial español, que deben preservarse", señaló el autor. No se olvidó Ángel de la Fuente de la antigua cantina del Vasco, regentada por Falín, el ex jugador del Oviedo, al que podía verse detrás de la barra, en el local de estilo modernista que se llevó la piqueta. "Es una pena que a tantos insignes ovetenses que clamaron por mantener la estación se les hiciesen oídos sordos", lamentó. Ángel de la Fuente, que se crio en Las Caldas, en los terrenos donde ahora se asienta el campo municipal de golf, relató que en su casa, en la que hubo ferroviarios, la vida se articulaba en torno a los horarios de los trenes que pasaban. "Así mi abuela marcaba los horarios, de ordeñar de comer y de cenar".

Ángel de la Fuente estuvo acompañado ayer por Jesús Suárez Pérez del Río, presidente de la Asociación de Amigos del Ferrocarril "Don Pelayo", de Gijón, que expresó su esperanza de que "Asturias no pierda el tren".

En el acto también intervino Javier Fernández López, director del Museo del Ferrocarril de Asturias, prologuista del libro, que llamó la atención sobre la crítica que realiza el autor sobre la falta de sensibilidad que tuvieron algunas autoridades por la preservación del patrimonio ligado al ferrocarril, al que consideró "un elemento vertebrador fundamental de Asturias, cuyo uso no debería desaparecer, aunque va camino de ello porque no se han acometido las inversiones necesarias". Esther Prieto, de la editorial Trabe, consideró que los artículos recopilados en el libro son "un ejercicio de la ciudadanía activa; es la primera vez que acometemos un proyecto ligado al tren", resaltó. De la Fuente aprovechó la presentación para lamentar que el tren no llegue al HUCA y que se hayan dejado morir líneas como la que unía Oviedo con Fuso de la Reina, por la que hoy transita la Senda Verde. "Ese cementerio ferroviario de Fuso pone en evidencia la desidia de nuestros representantes y la falta de consideración y respeto con los bienes públicos", aseguró el autor. Ángel de la Fuente no se dejó en el tintero el fallido proyecto de unir Trubia con El Berrón y Mieres mediante un nudo ferroviario en Latores. Además se refirió a la falta de lógica que tiene la ruta que va a Grado y Pravia. "No es lógico que al entrar y salir de Trubia se vuelva a dar marcha atrás hasta Udrión. Un tren de cercanías no puede emplear más de una hora y en ir de Oviedo a Pravia", concluyó.