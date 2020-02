Rubén Berenblum: "El problema de Argentina no es la pobreza, es la miseria"

"El problema de Argentina no es la pobreza, es la miseria". Lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA Rubén Berenblum, profesor de Historia de la Economía de la Universidad de Buenos Aires, testigo directo de la evolución de los países sudamericanos en las últimas décadas.

Berenblum, que ofreció una conferencia invitado por Tribuna Ciudadana, en la que explicó las causas que originan las crisis democráticas que viven varios países del subcontinente americano, fue especialmente crítico con las políticas industriales que siguió Argentina a lo largo del siglo XX, que desembocan en la situación actual, con quince millones de pobres y dificultades del país para adaptarse al ritmo del mundo globalizado.

"Para desarrollar un tejido industrial con éxito primero hay que cambiar la sociedad, invertir en educación, en salud y tener un criterio sobre lo que el país quiere ser en el mundo; eso no se ha hecho, aunque tanto en Argentina como en Brasil se intentaron dar pasos al respecto", aseguró Berenblum.

En su opinión ha sido un error que Argentina, igual que otros países de la zona, mantenga una alta dependencia de las materias primas, lo cual lastra el desarrollo económico. El profesor Berenblum tampoco se mostró demasiado optimista sobre el papel jugado por entidades supranacionales como Mercosur, que negocia desde hace años, sin éxito, un tratado de comercio con la Unión Europea. "Mercosur tuvo su momento, pero no ha cumplido sus objetivos, tal vez sirvió cuando aumentó mucho el comercio entre países, sobre todo entre Argentina y Brasil".

Dentro de esa senda de modernización económica que debe seguir Argentina, Berenblum se mostró partidario de la intervención del Estado como garante, frente a las tesis neoliberales que no comparte. Por ejemplo, defendió la necesidad de implantar un sistema institucional de gestión de conflictos, no solo económicos o políticos: "No podemos permitir que la gente salga a matarse a las calles", recalcó. La primera época de Raúl Alfonsín en la Presidencia, después de la dictadura militar, fue, a su modo de ver, un momento de esperanza. "Parecía que habíamos alcanzado algún tipo de cultura política civilizada; pero luego volvimos atrás. No hay capacidad de diálogo de ningún tipo. La pobreza va en aumento y hay una división muy importante en el pueblo; podemos seguir siendo un país democrático y miserable", lamentó.

"Quienes pensábamos que el Estado tenía que intervenir fuimos derrotados por el sector de la ortodoxia económica y el aperturismo, con planteamientos que se han revelado ineficaces", concluyó.

Berenblum fue presentado por Germán Ojeda, profesor de Historia Económica de la Universidad de Oviedo, y Pedro Sánchez Lazo, presidente de Tribuna Ciudadana.