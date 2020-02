La familia, más unida con la Farinato

Hay muchas razones para correr la Farinato Race, la prueba de ultra resistencia más famosa de España, y no todas son de índole deportivo. La primera de las dos jornadas que se celebran este fin de semana en la falda del Naranco, el llamado "Family Day", sin desdeñar la parte deportiva, servía también para muchos como vehículo de unión y de diversión. El circuito de obstáculos acogió ayer una jornada no competitiva, protagonizada por niños y mayores, en la que lo importante era pasárselo bien intentando cumplir lo más posible con el exigente circuito. Pero tampoco pasaba nada si no se cumplía del todo.

En la línea de salida estaban cerca de 200 personas, agrupadas en familias con niños y mayores, o en pandillas de amigos, que tras un divertido calentamiento salieron a probarse y, más que competir, la mayoría a colaborar.

Víctor Ibáñez explicaba, tras concluir la carrera con Sheila Aranda y su hija, Daniela Ibáñez, que "Es durilla pero venimos en familia, no hay prisa". La niña, con tan solo seis años, cumplía cuatro carreras. Los vascos Fran Tamayo, Lohitzun Berazedi, Soraya Tamayo y Olaiz Tamayo, dijeron que "participar en familia es increíble; te une muchísimo". Era su segunda Farinato y estaban encantados.

Y aunque la prueba no era competitiva, para algunos era una forma de probarse. Sergi Valle de la Varga, de catorce años, fue el primero en llegar a la meta, después de emplearse a fondo en superar todos los obstáculos. Mostró especial habilidad en aquellos que requerían agilidad y fuerza, como subirse por cuerdas o anillas, y reconoció que había sufrido mucho con el último de todos, una rampa que solo superó después de muchos intentos. Finalmente, consiguió llegar a lo más alto de la rampa y de la carrera. Sergi, a pesar de su corta edad, lleva cuatro años participando en la Farinato.

Por detrás de él llegó el avilesino Guillermo Ochoa, que se estrenaba este año en la prueba y se mostró entusiasmado con la experiencia, aunque la encontró especialmente dura, "sobre todo las pruebas de los brazos".

La última rampa se convirtió no solo en una prueba de fuego para los atletas que querían conocer sus límites sino también en un espacio de apoyo y solidaridad. Porque la mayoría de los participantes no podían subirla por sí solos y tuvieron para hacerlo el apoyo de las manos, las piernas o los hombros de sus familiares y compañeros.

Las integrantes de "Mujer y deporte 40" fueron ejemplo de cooperación. Juntas consiguieron superar la rampa. Verónica Martínez, Milbana Carballo, Eva Asenjo, Natalia Alvarenga, Mónica Vázquez y Susana Bajo llegaron juntas a metas después de compartir mucho esfuerzo, y pese al frío y el cansancio, con ganas de repetir.

"Para repetir" fueron también las palabras de Cristina Suárez, que corrió la prueba por primera vez con la "Crazy Family": Christian Ortelli, Melany Suárez, David Fernández y Alexander Rodríguez, y que encontró muy complicadas las pruebas de fuerza y muy fría el agua de las trincheras. Aun así, los cinco llegaron entusiasmados.