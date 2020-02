Las familias dicen que Educación sabía del retraso del Instituto de La Florida

El portavoz de la Plataforma por el Instituto de la Zona Oeste asegura que el Principado ya sabía desde octubre del año pasado que la Unión Temporal de Empresas (UTE) que está construyendo el equipamiento de La Florida podía paralizar la obra. Diego Santiago afirma que existen actas de reuniones firmadas por técnicos de la Consejería de Educación en las que se refleja que la adjudicataria solicitaba una modificación del contrato al haberse encontrado con "problemas" que no estaban cuantificados en el proyecto y que traían consigo sobrecostes.

Los responsables de la UTE integrada por las empresas Iguar y Ceteco explicaron en su día a este diario que los trabajos de La Florida fueron suspendidos -las obras están paralizadas desde mediados de diciembre- ante la falta de respuesta de la Consejería de Educación a su petición para modificar el contrato e incorporar 100.000 euros no contemplados inicialmente para la retirada de la tierra contaminada de la parcela, pero el portavoz de la plataforma asegura que ese no es el único problema. "No solo se trata de la tierra contaminada, en esas reuniones se plantearon otros problemas y eso está ahí para comprobarlo", dice Diego Santiago. El presidente de la asociación de La Florida, Emilio Peña, que se reunió el lunes con la consejera de Educación, también asegura que la empresa solicita más de 100.000 euros para continuar con los trabajos.

Durante esa reunión, la consejera Carmen Suárez les explicó a los vecinos que el Principado está dispuesto a pagar el sobrecoste de la obra del Instituto de La Florida, pero solo lo hará si la Unión Temporal de Empresas (UTE) que se encarga de los trabajos justifica formalmente que existen contratiempos que encarecen el proyecto, que está valorado en 6,22 millones de euros. "Parece que se dan cuenta ahora de que existen problemas cuando ya lo sabían desde octubre y ya tenían que haberse puesto de acuerdo para solucionarlos. No obstante, aunque sea tarde, ojalá sea verdad que el Principado está dispuesto a pagar para que la obra se vuelva a poner en marcha cuanto antes", subraya el portavoz de la Plataforma por el Instituto.