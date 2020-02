Vox Oviedo afirma que el pago de un plus a 64 policías obliga a compensar en igual medida al resto de la plantilla

La portavoz y concejal de Vox Oviedo, Cristina Coto, ha afirmado este miércoles a la salida de la Comisión de Economía extraordinaria y urgente que ha tratado el acuerdo extrajudicial de 19 de septiembre de 2019 entre el Ayuntamiento y el Sindicato de Policía Local de Asturias (SIPLA), que "el proceder del Ayuntamiento que culminó en un pago único de un plus de 1.300 euros a 64 policías, le obliga a compensar en igual medida al resto de la plantilla que se encuentre en la misma situación".

A juicio de Coto, "no es de recibo pagar excesos horarios a unos policías y dejar fuera a otros que los han desarrollado igualmente. Carece de toda lógica patrimonial que el Ayuntamiento no evaluara de manera individualizada el total de los excesos horarios de cada policía, optando por un tanto alzado con el que compensó a los 64".

"Es evidente que todo ha sido en aras de lograr que los recurrentes retiraran el recurso contencioso administrativo, a cambio el Ayuntamiento concedió el plus a otros 57 efectivos que no habían planteado recurso alguno", continua la edil de Vox, que subraya la irregularidad de "no haber solicitado informes jurídicos avalando el procedimiento llevado a cabo, una de cuyas mayores irregularidades ha sido no haber llevado el acuerdo a la Mesa General de Negociación, tal y como contempla el Estatuto Básico del Empleado Público".

Cristina Coto indica que "una vez más comprobamos la insuficiencia de efectivos policiales, carencia que les lleva a desarrollar numerosas horas extra, motivo por el cual -subraya Coto- es imprescindible que el Ayuntamiento atienda a los requerimientos sindicales que han recibido a los efectos de compensar al resto de la plantilla. Lo contrario implicaría un agravio comparativo".