Oviedo será "consecuente" con la Memoria Democrática, confía el Gobierno regional

Aunque no ocupó más de cinco minutos en la cumbre Ayuntamiento-Principado celebrada ayer en el edificio consistorial, la polémica en torno al cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática del Principado en Oviedo centró parte de la comparecencia ante los medios tanto del Alcalde como de la consejera Camblor. Con tono distinto. La representante del Principado declaró que el Gobierno regional "tiene claro" que la normativa regional se cumplirá y que "el Ayuntamiento de Oviedo actuará consecuentemente".

Alfredo Canteli declaró, por su parte, que "no hay problemas nunca cuando se trata de cumplir con la legalidad, como no podía ser de otra manera". Las declaraciones no quedan claras por la polémica que rodea la situación. Por una parte, el Ayuntamiento acaba de reponer, en cumplimiento de una sentencia, los nombres de cuatro calles que el anterior gobierno suprimió tras vincularlas a la Ley de Memoria Histórica y luego sacarlas de ese grupo de vías modificadas en aplicación de la ley. Por otra, en marzo finaliza el plazo para aplicar la Ley de Memoria Democrática, autonómica y más amplia en sus términos que sí afectaría a las cuatro calles que se quedaron fueran la última vez.