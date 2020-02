Llevar los Juzgados a Llamaquique "no admite matices o demoras", protesta Nacho Cuesta

El proyecto de la ciudad de la justicia en Llamaquique no admite "ni matices ni demoras" por parte del Principado. El líder de Ciudadanos en Oviedo, portavoz regional de la formación naranja y concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento, mostró ayer su malestar ante las últimas declaraciones de la consejera de la Presidencia, Rita Camblor, que ayer trató con el alcalde Alfredo Canteli sobre la reunificación de sedes judiciales en la ciudad. Camblor aplazó al fin de esta legislatura obtener una solución definitiva y aplazó su desarrollo a la próxima, sin decantarse por la propuesta de Llamaquique y mostrando en privado su preferencia por una concentración de juzgados en el edificio de Silicosis, en los terrenos del viejo HUCA.

Frente a este planeamiento, Cuesta recalca que la propuesta de su partido, coincidente con la del actual equipo rectoral de la Universidad de Oviedo y con la del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro, que pasa por reunificar las facultades dispersas en el antiguo HUCA y utilizar los terrenos que libere el campus de Llamaquique "es la solución más acertada para esos ámbitos de oportunidad y lo que nosotros, Ciudadanos, siempre hemos defendido".

A favor del planteamiento de Llamaquique, Nacho Cuesta destaca que en la zona ya hay una estación de tren que es "uno de los equipamientos más representativos de lo que debe ser un área metropolitana y una infraestructura que tenemos que aprovechar". Sobre las intenciones del Principado de poner un grupo de trabajo a buscar una solución que se pueda definir en 2023 concluye que "seguir dilatando plazos y no apostar firmemente por un proyecto en el que todos los sectores afectados han mostrado acuerdo e unanimidad no parece razonable. Ya es hora de compromisos en firme, y este compromiso con Oviedo que el Principado había manifestado no admite ahora matices o demoras", concluye el líder de Ciudadanos.