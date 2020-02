Vox cuestiona la legalidad de las nuevas rampas para acceder a la Escandalera

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Cristina Coto, presentó ayer un escrito dirigido a la Comisión de Urbanismo para interesarse sobre las rampas de entrada a la plaza de la Escandalera y si éstas cumplen con la normativa de accesibilidad.

Cristina Coto explica que dentro del proyecto de las obras que se están acometiendo en la plaza de la Escandalera se han construido dos rampas para salvar las escaleras situadas enfrente de la puerta principal de las oficinas centrales de Liberbank. "Como es lógico, las citadas rampas han de estar adecuadas a la normativa de accesibilidad que se debe cumplir en los espacios de uso público existentes en Oviedo", subraya la dirigente de Vox.

Coto asegura que la normativa que se aplica para estos casos es la ley del Principado de Asturias de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras en los ámbitos urbanístico y arquitectónico. En concreto, las rampas vienen afectadas por los artículos 8, 9 y 16 de la citada ley. "A la vista está que no se ajustan a la reglamentación vigente por las rampas ya que, aunque no sean de largo recorrido, han de partirse introduciendo descansillos, donde debe de poder inscribirse un radio de 1,50 metros y no pueden tener una pendiente mayor del 2%, por lo que no parecen tener la anchura mínima que exige la ley", señala Coto.

En base a ello, las preguntas planteadas por la edil de Vox a Urbanismo son las siguientes: "¿Respeta el proyecto original normativa de accesibilidad?" "¿Considera el Ayuntamiento adecuadas las dos rampas de la plaza de la Escandalera construidas para salvar las escaleras situadas enfrente de la oficina principal de Liberbank?" "¿Se ha dirigido el Ayuntamiento a los responsables de la reforma para indicarles algún tipo de irregularidad en las obras?".