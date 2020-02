Una sopa musical en el teatro Filarmónica

La música puede saborearse de muchas maneras, y una de ellas es haciendo volar la imaginación. Varios centenares de escolares del concejo lo hicieron ayer en el teatro Filarmónica gracias al espectáculo "Acábate la sopa", organizado por la Caixa, con guion y dirección artística de Anna Llopart y dirección musical de Josep Maria Guix.

La propuesta, una escenificación con la música como protagonista, cuenta la historia de Muriel, una niña a la que le cuesta terminar la sopa. Entonces, mientras intenta acabarla, empieza a dejar volar su imaginación, y con ella aparecen piezas musicales de épocas y estilos muy diferentes.

La música evoca distintas ideas, y a lo largo del espectáculo se hace un recorrido histórico en el que aparecen obras que van desde el músico medieval francés Guillaume de Machaut hasta "The Beatles" o "Simon and Garfunkel".

La idea plantea que todos los músicos parten de los mismos ingredientes, las notas de la escala musical, pero cada compositor los combina de distinta manera, elabora las melodías y los ritmos a su manera, creando su propia receta. En la obra, con el acceso a las distintas épocas y estilos, los alumnos comprendieron cómo los compositores se las arreglaron para crear una melodía, idear un acompañamiento o encontrar nuevos colores con los instrumentos.

Los alumnos tuvieron, asimismo, acceso a un dosier que los ayudó, antes y después del concierto, a comprender la música interpretada, y que les ha permitido realizar un trabajo multidisciplinar en torno a las obras.

De Guillaume de Machaut, los músicos interpretaron "Je vivroie liement". Asimismo, pusieron en escena el "Momento musical para clarinete solo" de Hanns Eisler; "Clapping music", de Steve Reich; "Wednesday morning, 3 A. M.", de "Simon and Garfunkel"; "Fuga número 5 en re mayor, Op. 87", de Dimitri Shostakovich; "String quartet 5 2, Compani", de Philip Glass; "Haikus per a violoncel i piano", de Josep Maria Guix, y "Eleanor Rigby", de "The Beatles".

La actuación se ofreció en la mañana de ayer en dos pases, y está previsto que haya hoy otras dos actuaciones, una a las diez de la mañana y otra a las doce del mediodía. Entonces, habrán disfrutado del espectáculo cerca de 2.000 escolares del concejo.

La actividad contó con la presencia de la concejala delegada de Educación, Yolanda Vidal, que se mostró convencida de los beneficios del disfrute de la música a edades tempranas y que encontró "a los niños muy receptivos". También acudió a esta primera jornada la directora comercial de CaixaBank en Asturias y Cantabria, Celia Torio Rotella, que destacó que la obra "fomenta el espíritu crítico" entre los alumnos.