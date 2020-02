El Estado ofrece a Oviedo la fábrica de loza de San Claudio

El Ayuntamiento de Oviedo "sopesa" la compra de la antigua fábrica de loza de San Claudio, que le ha sido ofrecida por Patrimonio del Estado, aunque todo hace indicar que descartara la operación por el mal estado de un inmueble sin uso desde 2009. Así lo pusieron ayer de manifiesto el alcalde, Alfredo Canteli (PP), y el concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta (Cs), durante la inauguración de un aparcamiento para medio centenar de vehículos en Ciudad Naranco.

Canteli lamentó que el edificio que albergó hasta hace una década la emblemática fábrica esté "hecho una pena" y aseguró que en su situación actual "no sirve para nada". "Se abandonó y lo dejaron caer", subrayó el Alcalde, para advertir de que antes de decidir sobre su adquisición por parte del Ayuntamiento habría que "saber para qué". Nacho Cuesta, por su lado, apuntó que el de San Claudio es un "ejemplo" de protecciones administrativas "que no van acompañadas de presupuestos ni inversiones". En ese sentido, lamentó que en su día se propuso declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la fábrica, para salvar la actividad y el empleo, y a día hoy "no hay ni trabajadores ni empleo, sino un edificio en estado ruinoso".

Solares

El nuevo aparcamiento de Ciudad Naranco se encuentra en un solar municipal en el que se han invertido 48.000 euros para una primera fase. Cuesta anunció que el Ayuntamiento está llevando a cabo actuaciones en otras dos parcelas del barrio, que son de titularidad privada y que requieren un convenio con los propietarios para poder trabajar en ellas.

El edil de Urbanismo se ha comprometido a seguir buscando solares municipales abandonados, para dotarlos de usos provisionales como plazas de aparcamiento. Cuesta indicó que los estacionamientos son una "prioridad" en zonas necesitadas.