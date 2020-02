Raúl Alonso: "La nueva informática cambiará toda nuestra vida"

"La nueva informática basada en la computación cuántica (que aplica las leyes de la mecánica cuántica) cambiará toda nuestra vida y permitirá tener ordenadores que harán cosas diferentes". Lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA el ingeniero informático Raúl Alonso, investigador de la Fundación CTIC en la línea de computación cuántica. Alonso ofreció una conferencia organizada por Tribuna Ciudadana, presentada por Enrique Álvarez-Uría, uno de los directivos de la asociación.

"Una de las aplicaciones prácticas de este tipo de computación que influirán en el día a día será la posibilidad de diseñar medicamentos a la carta, ya que los ordenadores serán mucho más potentes", señaló Alonso, quien también indicó que los científicos se encuentran problemas a la hora de diseñar este tipo de ordenadores, como el ruido que provocan las partículas empleadas. Las leyes de este nuevo modelo de lenguaje informático indican que una partícula puede encontrarse en dos estados distintos al mismo tiempo, lo que se conoce como "superposición".

Entre las grandes ventajas de este sistema respecto a los ordenadores convencionales, Alonso citó que las computadoras tendrán más potencia de cálculo, más capacidad de memoria y menos consumo de energía. "La potencia de cálculo viene dada por los cúbits (o bits cuánticos), que pueden estar en ese estado de superposición, mientras que los bits de los ordenadores convencionales no lo están", aseguró el investigador. Con un cúbit se consiguen dos estados; con dos, cuatro estados; con tres cúbits, ocho estados. La capacidad de cálculo aumenta de manera exponencial con cada nuevo cúbit. En un ordenador convencional esa capacidad no se incrementa del mismo modo. "Un ordenador cuántico prueba todas las combinaciones posibles de manera simultánea", añadió Alonso. Una de las grandes preguntas que se formulan al hilo de estas novedades es si este tipo de ordenadores llegarán a sustituir del todo a los convencionales. Los especialistas opinan que ambos modelos complementarán a los convencionales, pero no los sustituirán.

"Es técnicamente muy difícil desarrollar un sistema de computación cuántico. Cada cúbit debe estar aislado porque cualquier interferencia con su entorno lo perturba", añadió Alonso.

Estados Unidos encabeza la carrera por conseguir este tipo de ordenadores. Empresas como IBM, Google, Intel y Microsoft están realizando numerosos esfuerzos por ser líderes y ganar la carrera a China. "Europa, aunque aporta el 50% de los artículos científicos sobre información cuántica de todo el mundo, en el desarrollo del ordenador cuántico se queda atrás por falta de inversores y tecnología", señaló Raúl Alonso.