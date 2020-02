Fallece un trabajador de 52 años aplastado al descargar una chapa de su camión grúa

Una chapa de zanja, esas gruesas láminas de metal que suelen cubrir boquetes y agujeros en las calles durante las obras, acabó ayer con la vida de Anselmo Valdés, vecino de Oviedo de 52 años.

Los hechos se produjeron en torno a las seis y media de la tarde en una nave de Gómez Oviedo en Ciudad Naranco, cuando el transportista descargaba estos materiales de su camión grúa. Según fuentes policiales y le relato de algunos compañeros, Anselmo Valdés se habría visto atrapado de forma imprevista entre una de estas chapas, que pueden pesar entre 400 kilos y 2 toneladas, y una columna, falleciendo de forma instantánea.

Compañeros del trabajador fallecido y fuentes de la empresa, todos visiblemente afectados ante el trágico suceso, mostraban su incredulidad ante el accidente. Todos repetían que en el caso de Anselmo Valdés se daban dos circunstancias que hacían improbable en pensar que él pudiera verse implicado en una situación parecida. Era una persona con mucha experiencia y especialmente cuidadoso en su trabajo. "Siempre decía que él tenía mucho cuidado con todo cuando estaba con la grúa", contaban ayer a última hora de la tarde en un bar cercano a la nave donde se produjo el accidente.

Con pareja, pero sin hijos, sus amigos también contaban apenados cómo la desgracia parecía haberse cebado con esta familia, pues sus padres habían perdido hacía pocos años a otra hija, María del Mar, hermana de Anselmo, en un accidente de tráfico.

Hasta la nave, tras el accidente, acudió la Policía Científica y los equipos sanitarios, que no pudieron más que certificar el fallecimiento del trabajador. Tanto el accidente como la intervención de los agentes y el personal sanitario apenas afectaron al día a día en el polígono industrial de Ferreros, en Ciudad Naranco. Tanto es así que algunos trabajadores de otras naves no se enteraron del suceso hasta que no leyeron la noticia en la web de LA NUEVA ESPAÑA. Personal de otras empresas instaladas en Ciudad Naranco que sí habían visto algo de movimiento declararon que había sucedido todo de forma tan discreta que habían llegado a pensar que, en vez de un accidente, se trataba de un simulacro.

Acabar con la siniestralidad

Desde el sindicato de Comisiones Obreras, el responsable de Salud Laboral en Asturias, Gerardo L. Argüelles, lamentó el accidente y envió una nota de pésame pidiendo, además, medidas concretas para atajar la siniestralidad en España. "Desgraciadamente", declaró, "el trabajo vuelve a costar una vida, vuelve a llevar la tragedia a una familia y a la clase trabajadora. Mandamos nuestro más sincero pésame a la familia del fallecido y a sus compañeros y compañeras. No podemos permitir que en pleno siglo XXI sigamos padeciendo esta lacra de la siniestralidad laboral. Exigimos que de una vez por todas se tomen las medidas necesarias para poner freno a estas tragedias. Debemos entre todos y todas conseguirlo, los trabajadores y trabajadoras somos el mejor recurso que tienen nuestras empresas. La prevención es su mejor inversión. Insistimos en la necesidad de un Pacto de Estado contrario la siniestralidad, para que con la suma de todos y todas, sociedad, empresas, trabajadores y trabajadoras y administraciones acabemos con estas tragedias".