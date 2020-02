Multan a un joven que triplicó la tasa de alcohol tras circular por la AS-II con un patinete eléctrico y un amigo atrás

El conductor que llamó esta mañana a la Policía Local no se podía creer lo que estaba viendo: dos jóvenes montados en un patinete eléctrico circulando por la autopista que une Oviedo con Gijón (AS-II) y grabando la "hazaña" con su teléfono móvil. Eso ocurrió alrededor de las nueve de la mañana. Sólo diez minutos después los agentes municipales les dieron el alto en el barrio de La Corredoria.

Cuando llegó la patrulla sólo uno de los jóvenes estaba montado en el patinete. Como la persona que dio el aviso no presentó denuncia, la Policía Local sólo pudo pedirle responsabilidades al conductor. Al realizarle la prueba de alcoholemia el joven arrojó un resultado de 0.71, casi el triple del máximo permitido por la ley. En caso de que el joven hubiese circulado en coche esa tasa de alcohol hubiese provocado que la denuncia se tramitase por la vía penal, pero los patinetes eléctricos no están regulados igual que los vehículos de motor y los agentes sólo pudieron imponerle al joven una multa administrativa que no sobrepasaría los 200 euros. Tras recoger la "receta", el joven se fue a su casa caminando y sin cargos.

Se da la circunstancia de que el patinete eléctrico que usaron los dos jóvenes pertenece a una empresa que ya ha sido denunciada por el Ayuntamiento en varias ocasiones por ocupar espacios públicos con sus vehículos sin contar con el permiso municipal.