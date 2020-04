Protección Civil: voluntarios coordinados para luchar contra el coronavirus

Son las doce de la mañana y la patrulla de Protección Civil que trabaja hoy de turno en Oviedo ha pasado el ecuador de la jornada. "Son días muy duros", asevera su responsable, Gonzalo Míguez. Él conoce de primera mano una labor silenciosa pero fundamental en épocas de crisis sanitaria como la que nos toca vivir estos días. "Llevo 14 años al frente de esta agrupación y está siendo una época muy difícil pero con el apoyo de voluntarios que tengo podría afrontar esto y tres veces esto".

A la calle cada día salen dos equipos de voluntarios. El resto del retén de emergencias espera la llamada en casa. "El objetivo es no juntar a la gente para evitar riesgos, tenemos los equipamientos adecuados pero queremos que estén protegidos", recalca Gonzalo Míguez. Su trabajo es vocacional pero desde hace casi un mes sus salidas no están exentas de riesgo. "Mis hijas me repiten cada día que tenga cuidado", explica Alfonso Fernández, el más veterano de la agrupación. "Llevo casi quince años. Soy minero jubilado y quería ocupar mi tiempo", explica. La labor de voluntario "se volvió adictiva" y ahora Alfonso no renunciaria a su uniforme. "Es muy gratificante trabajar con la gente mayor, por ejemplo, a veces una pequeña ayuda para ellos es un mundo". Estos días las llamadas más habituales son las de ayuda a domicilio. "Hay mucha gente mayor sola. Ayer tuvimos que acudir a un domicilio para ayudar a una persona mayor a levantarse".



El reparto de medicamentos en coordinación con el servicio de bomberos es una de sus últimas labores más visibles. "En realidad llevamos haciéndolo tiempo pero ahora estamos más coordinados porque su centralita recibe las llamadas y nosotros repartimos el trabajo. Vamos a la farmacia y hacemos la entrega en casa, pero también nos ocupamos de la compra o repartimos mascarillas gracias al acuerdo de colaboración que tenemos con mascarillas solidarias". Precisamente una de las paradas de hoy es en una mercería ovetense que ha donado hilo para la fabricación de mascarillas en la Corredoria. "Estos días el voluntariado y la cooperación están en todas partes", aseguran desde Protección Civil. Mañana dos nuevas patrullas les darán el relevo.