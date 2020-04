Javier Cuesta: "Después del virus, las prioridades del presupuesto cambiarán"

Javier Cuesta (PP), concejal de Economía, se mantiene en primera línea de la resistencia municipal contra el coronavirus desde que la crisis sanitaria derivó en la declaración del estado de alarma. Desde su despacho en el Ayuntamiento, y teniendo como prioridad absoluta en estos momentos la salud y el bienestar de los vecinos, el edil también prepara el día después, "para reactivar la economía y el empleo en la ciudad en el mayor tiempo posible". De momento, ya advierte de que "después del virus", las prioridades presupuestarias para los próximos años van a cambiar. "Hay proyectos que no se van a hacer y otros quedarán en segundo plano", alerta Cuesta en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA.

La respuesta "más inmediata" a la alerta sanitaria. "Lo primero ha sido cubrir las necesidades urgentes y mantener servicios básicos como la limpieza, que se ha intensificado incluyendo, además, la desinfección de calles y edificios. También se ha logrado mantener el área de seguridad ciudadana y se implantó el teletrabajo del personal municipal para que la actividad del Ayuntamiento no se detenga pese a la complicada situación que estamos viviendo"

La receta social del Ayuntamiento de Oviedo. "Hay un segundo bloque de medidas puestas en marcha desde la administración municipal que son de un orden más social. Es el caso del albergue para personas sin hogar, abierto en colaboración con el Principado; las tarjetas prepago para alimentos destinadas a los beneficiarios del comedor escolar, con más de cinco mil beneficiarios; las ayudas para gentes sin ingresos a través del programa "Oviedo contigo", al que se ha destinado una partida inicial de 500.000 euros y que habrá que ir aumentando, o el hotel para que residan, si así lo prefieren, aquellos empleados municipales que siguen trabajando de forma presencial y que tienen riesgo de contagio.

El auxilio fiscal. "Hemos adoptado medidas de apoyo a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas de nuestra ciudad. Así, también se han suspendido las tasas y los precios públicos, la ORA para aparcar en la calle es gratis y el transporte público también".

Retos para el día después. "Estamos trabajando también a medio plazo, para cuando se levante la crisis sanitaria. Se trata de un plan de actuación, una especie de "Plan Marshall municipal", para recuperar la actividad económica y el empleo en Oviedo, a la vista del duro impacto que todo esto está generando en estos ámbitos. Se trata de actuaciones intensivas en recursos y gestión para reactivar la ciudad. Su contenido se conocerá en breve. Ahora estamos coordinando líneas".

Una factura millonaria. "El impacto económico de todo esto en las arcas municipales no lo hemos calculado, pero, desde luego, va a ser muy importante. Estamos hablando de millones de euros".

Presupuestos en revisión. "Hay que redefinir las líneas presupuestarias, porque está claro que las prioridades han cambiado. Hay actuaciones que va a ser imposible llevar a cabo y otras que van a pasar a un segundo plano. ¿Cuáles? Es pronto para saberlo, aunque ya está claro, por ejemplo, que actividades como la Semana Santa o la Ascensión no se van a celebrar. Más allá, habrá que ver qué se considera prioritario y qué margen nos deja la atención a lo fundamental, que es atender a los ovetenses y hacer todo lo posible por que la actividad económica se recupere cuanto antes. Está claro que el impacto en el presupuesto no va ser sólo para este ejercicio o el que viene. Las prioridades cambian para varios años".

La tormenta política a cuenta del convenio con Otea. "Se trata de otra polémica absurda generada por la oposición. Se trata de un convenio que lleva tiempo en preparación y que lo único que persigue es poner orden en las actividades y grandes citas gastronómicas que se vienen celebrando en Oviedo desde hace tiempo y que cuentan con la colaboración del Ayuntamiento. No inventamos nada. Creo que se conseguirá que la gestión sea más eficiente. Y también el gasto. El hostelero y hotelero es uno de los sectores que más sufre esta situación, sino el que más. Están cerrados desde el minuto uno, mientras que otros, como el comercio, han podido seguir en funcionamiento aunque sea con numerosas dificultades. Por tanto, contra lo que parece querer la oposición, los hosteleros no se van a quedar fuera de la estrategia para recuperar la actividad en la ciudad. Y más aún si tenemos en cuenta el volumen de empleo que generan esos negocios. La mejor política social es la del empleo".

Los 30 millones de Somos. "Que Somos pida que se destinen 30 millones es demagogia barata, sencillamente porque sencillamente no es posible. Antes de plantear esas cuestiones, la señora Ana Taboada debería conocer el Real Decreto que ha publicado su gobierno, el de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, porque Montoro ya no está para echarle la culpa de todo. Ese Real Decreto deja claro que solamente podemos destinar a gasto social derivado de la crisis el 20% de las inversiones financieramente sostenibles. En el caso de Oviedo, andaría en el entorno de los tres millones de euros, cuando nosotros hemos gastado un millón y medio de euros. Del gobierno central lo único que conozco es su interés por expropiar los 5.000 millones acumulados por los ayuntamientos".

La mejorable relación entre administraciones. "La relación con el Principado se echa de menos, la verdad. Hay un mecanismo de coordinación entre administraciones a través de la Delegación del Gobierno para actuación social que está funcionando razonablemente bien. Pero hay otros ámbitos en los que no es así. El Principado, como comunidad uniprovincial que es, tiene funciones de Diputación Provincial y el Real Decreto del 18 de marzo establece que esas instituciones pueden aplicar recursos adicionales a los ayuntamientos. Desde luego, nosotros no tenemos noticia de que el gobierno regional vaya a distribuirlas, como podría hacer en aplicación de las competencias de las diputaciones. En otros ámbitos tampoco hay comunicación. Un ejemplo. Nosotros anunciamos que íbamos a dotar de internet a un centro educativo de la Ería. Pues al poco tiempo se nos anuncia un plan de ese tipo del Principado con los ayuntamientos, sin que se nos haya comunicado nada. Por eso digo que se echa en falta una comunicación más fluida por parte de las otras administraciones. Es importante para no duplicar esfuerzos y coordinar todo lo que se está haciendo".

El compromiso del gobierno de Canteli. "Desde el Ayuntamiento vamos a poner todos los recursos necesarios y estrujar al Principado para que la actividad económica y el empleo sufran lo menos posible. Ahí se juega el futuro de los ovetenses".