La Hermandad de Jesús Cautivo se queda sin indultado por tercera vez en 23 años

Los tres presos de la cárcel de Asturias que soñaban con quedar libres este Jueves Santo en la plaza Porlier de Oviedo se llevaron ayer un mazazo. La Hermandad de Jesús Cautivo asume que el Gobierno no aprobará este año su tradicional indulto después de que la cuestión no fuese abordada en el Consejo de Ministros celebrado ayer. Aunque el colectivo había seguido adelante con la tradición recuperada en 1997 para mantener al menos uno de sus simbólicos actos en pie, el ejecutivo nacional considera que este año no procede esta decisión de gracia al estar suspendidas todas las procesiones. De esta manera, los incondicionales de este acto de la Semana Santa ovetense se quedan sin indulto por tercera vez en 23 años, si bien las dos anteriores fueron por cuestiones judiciales.

La noticia, no confirmada directamente por el gobierno, pero sí por fuentes cercanas al mismo, ha caído como un jarro de agua fría en la cofradía ovetense, formada por más de 600 personas. "Es una desilusión más para este año tan atípico", explica el hermano mayor, Francisco Alperi, que no renuncia a seguir adelante con la petición por otras vías. "Todavía está en el aire la posibilidad de que haya procesiones en septiembre que abrió el Vaticano y si no, pediremos el indulto por vía ordinaria", anuncia.

La hermanad, que cada noche de Jueves Santo suele liberar a un preso frente a la sede del Tribunal Superior Justicia de Asturias (TSJA) está especialmente disgustada por los tres candidatos que había presentado. Se trata de tres hombres de mediana edad condenados por delitos contra la salud pública, que ya se encuentran en libertad vigilada y a los que les resta menos de un año de condena. "Estaban muy ilusionados", apunta acerca de los trámites presentados ante el Ministerio de Justicia hace más de seis meses.

Desde 1997, la Hermandad de Jesús Cautivo solo se había quedado sin indulto en dos ocasiones hasta este año. La primera tuvo lugar en 2015, cuando el gobierno de Mariano Rajoy negó la idoneidad de indultar a un candidato que había sido condenado por provocar un accidente de tráfico bajo los efectos del alcohol, con resultado de dos heridos. La segunda fue hace dos años, cuando el argumento del ejecutivo fue que para obtener el indulto había que presentar , como novedad ese año, una terna de candidatos y la cofradía ovetense solo había propuesto a una mujer, de 41 años.

Este año solo habían solicitado el tradicional indulto seis cofradías en toda España. Tres de Andalucía, dos de Aragón y la del Jesús Cautivo de Oviedo.