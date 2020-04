Muere una octogenaria cuatro días antes de que condenen a su hijo por agredirla en Oviedo

A. G. R., el hombre de 60 años que el 4 de febrero de 2019 agredió brutalmente a su madre, entonces de 81 años, hasta dejarla inconsciente en el piso que ambos compartían en Ventanielles, reconoció en la mañana de ayer los hechos ante el titular del Juzgado de lo penal número 2 de Oviedo y aceptó dos años de cárcel por un delito de lesiones en el ámbito familiar, según informó la Fiscalía del Principado de Asturias. El fallo llega tan solo cuatro días después de que la víctima falleciera en un geriátrico de Grado, oficialmente por causas naturales, aunque algunas fuentes cercanas a la familia apuntan que podría estar afectada por coronavirus.

El condenado saldrá "de forma inminente" de la cárcel, donde permanecía de manera provisional desde el 6 de febrero de 2019, según indicó su letrado, Eladio Cue, tras acceder el juez a la suspensión de la pena por carecer de antecedentes penales. El fiscal pedía inicialmente cuatro años de cárcel, pero tras la negociación entre las partes se decidió aplicar una atenuante por embriaguez, puesto que el agresor ese día había bebido durante varias horas en diferentes bares de la ciudad; a pesar de la agravante de parentesco, se acordó una pena de dos años de prisión.

El fallecimiento de la mujer con tan escaso margen de cara a la vista oral generó una situación atípica en el proceso. El deceso provocó el decaimiento de la acusación particular y aunque el otro hijo de la fallecida intentó personarse a última hora esto no fue posible al carecer de los poderes para ello y no encontrar otra fórmula para solicitar una pena mayor a la reclamada por el ministerio fiscal.

La octogenaria, según indicaron fuentes policiales en su día, había sufrido dos derrames cerebrales y tenía la cara destrozada. Los agentes de la Policía Local que intervinieron en el suceso aseguraron que el escenario de la paliza era dantesco: "Nunca habíamos visto nada igual, el hijo se había destrozado los nudillos en la paliza, la sangre inundaba la casa".

Fue la propia víctima la que dio la voz de alarma: "Socorro, que me mata, que me mata". Los gritos se oían por todo el edificio, pero fue Álvaro García, que vive en el bajo derecha con su hija, el primero en alertar a la Policía Local y al 112. "Ella llevaba la cabeza hinchada como un tambor. Arranqué a llorar cuando la vi salir en ambulancia. Nunca pensé que su hijo pudiera hacerle nada, parecía que se llevaban bien", aseguró entonces García, que al ver a su vecina malherida, débil y llena de golpes recordó a su madre, fallecida meses atrás.

Una vida dura

La mujer ya fallecida se llamaba Carmen Roco y era muy querida entre sus vecinos, "una señora de las de antes", apostillaba uno de ellos al día siguiente de la brutal agresión producida en la vivienda familiar. Mujer pacífica y trabajadora, de fina estampa, bajita, frágil y aquejada de diabetes, la vida fue dura con ella. Enterró a su marido hace años y a un hijo en 2019.

Fue precisamente al morir su hijo cuando el condenado, que vivía en Argentina, decidió volver a su ciudad natal para instalarse con su madre y supuestamente cuidar de ella.

Carmen Roco tenía problemas de movilidad. Justo antes de ser agredida caminaba apoyada en una muleta y casi nunca llegaba al contenedor a dejar la bolsa de basura, porque en su portal, el número 7 de la calle Lago Enol, siempre se encontraba una mano amiga que le decía: "Deje, Carmen, ya le llevo yo la basura". Su vecino Álvaro García lo hizo muchas veces. El agresor fue detenido por la Policía Local la misma noche de los hechos y con las esposas puestas se lamentaba en voz alta: "Ay, ay, ay...".

Ahora, un año y dos meses después de ingresar en prisión, el acusado ha sido condenado, pero dicha condena será justo la que le permita volver a la calle con su familia rota, pues su único hermano trató sin éxito de exigir una mayor condena presentando in extremis una acusación particular que no fue posible por cuestiones puramente técnicas.

El abogado de la defensa, Eladio Cue Alonso, logró una condena mínima pese a que el delito que se imputaba a su cliente está penado con tres años y medio, pero gracias a la admisión de la embriaguez como atenuante, dicha condena se quedó en solo dos años y su ejecución se quedó en suspensión por el historial limpio de antecedentes del hombre.